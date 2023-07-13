Ви можете бути зневоднені й не знати про це: 5 симптомів

Влітку дуже важливо стежити за водним балансом, адже дуже часто через потовиділення та фізичну активність ви не помічаєте, що організм вже зневоднений. Ігнорування цієї проблеми може призвести до серйозних наслідків.

Якщо ви періодично відчуваєте запаморочення, мурашки на шкірі навіть у спекотний день, тремтіння – все це може бути симптомами зневоднення. Воно відбувається, коли ваше тіло втрачає більше рідини, ніж отримує.

До слова Чи справді потрібно промивати рис: ось що дізналися вчені

У вас сохне шкіра

Якщо ви відчуваєте, що протягом дня ваша шкіра стала стягнутою і тьмяною, скоріш за все, ви пили мало води. Важливо пам'ятати, що влітку особливо потрібно пити не тільки солодкі напої та каву, але й просту воду, адже саме вона найкраще впливає на шкіру.

Через зневоднення в вас можуть яскравіше проявлятися мімічні зморшки або темні кола під очима. Експерти радять швидкий тест, щоб перевірити, чи ви не зневоднені: вщипніть шкіру на зовнішній стороні долоні. Після цього вона має відразу ж розгладитися, а якщо цього не відбувається – випийте більше води.

Тяга до цукру

Одним з неочевидних симптомів зневоднення може бути відчуття голоду, а особливо тяга до цукру. Якщо ви хочете з'їсти якийсь солодкий смаколик відразу ж після того, як позаймалися спортом, це може означати, що ви зневоднені.

Якщо ви п'єте мало води під час тренувань, організм швидше використовує глікоген, тобто накопичені вуглеводи, і тіло бажає миттєво поповнити їхні запаси.

Неприємний запах з рота

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому після пробудження люди мають "ранкове дихання", то так – це відбувається через бактерії, які зазвичай з ротової порожнини змивають вода та слина. Вночі ж вироблення слини сповільнюється, і бактерії починають розмножуватися.

Та сухість у роті в будь-який час сприятиме росту бактерій, тож не забувайте випивати води кожного разу, коли відчуваєте, що ваше горло пересихає.



Зневоднення може спричинити розмноження бактерій / Фото Pexels

Дратівливість

Вчені виявили, що одна склянка звичайної води може суттєво покращити ваш настрій. Особливо важливо не забувати про гідратацію після пробудження – саме тоді зволоження впливає на ваш настрій найбільше.

Учасники експерименту, які зазвичай пили досить багато води, помітили, що їхній настій суттєво погіршився, коли вони скоротили її споживання.

Головний біль

Нестача води не тільки знижує рівень серотоніну в організмі, але й може викликати неприємний головний біль. Найбільше на рівень зволоження реагують дрібні кровоносні судини в мозку, тож спрага може спричинити й тупий біль, і гостру мігрень.

Наступного разу, коли ви відчуєте ці симптоми, спробуйте випити склянку чи дві води, і ви помітите, що біль почне зникати. Також можете спробувати додати до раціону більше фруктів з високим вмістом води.