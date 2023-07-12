Люди, які промивають рис, пояснюють це тим, що так крупа стає менш липкою, або тим, що це допомагає вбити бактерії. В багатьох домівках цей ритуал роблять за звичкою чи традицією, проте, як виявилося, він зовсім необов'язковий.

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Чи потрібно промивати рис

Експерти з кулінарії стверджують, що промивання рису перед його приготуванням може зменшити кількість крохмалю у зернах, що зробить крупу менш липкою й клейкою. Під час його промивання ви можете помітити, що вода в каструлі забарвлюється в білий.

Отож, кухарі переконані, що для деяких страв, де потрібне відокремлене зерно, рис потрібно мити, а для інших – наприклад, ризото, паельї чи рисових пудингів – цього робити не потрібно.

Втім, нещодавно науковці провели дослідження, щоб з'ясувати, чи у цієї традиції є наукове підґрунтя. Для експерименту вони використали три сорти рису: клейкий, середньозернистий і жасминовий. Кожен з них готували трьома різними способами: не промиваючи, з триразовим промиванням, та промиваючи 10 разів.

Зрештою виявилося, що липкість рису пов'язана не з поверхневим крохмалем, а з амілопектином, що вимивається з зерна безпосередньо під час варіння. Отож, липкість крупи залежить не від миття, а від сорту рису.



Липкість рису залежить від його сорту / Фото Pexels​

Та це не значить, що промивати рис не потрібно. Раніше це робили для того, щоб вимити пил, дрібні камінчики чи комах, що могли потрапити в зерна під час збору урожаю. В деяких регіонах рис і зараз проходить не надто ретельну обробку, тому промивання перед приготуванням необхідне.

Окрім того, науковці переконані, що через інтенсивне використання пластику під час постачання продуктів, його маленькі елементи опиняються і в зерні. Тож миття рису перед готуванням допоможе вимити до 20% мікропластику з продукту.

Існує ще один міф щодо того, що рис потрібно мити, аби вимити з нього бактерії. Це неправда, і промивання ніяк не змінить вміст мікробів. Втім, піклуватися про них також не варто, адже висока температура під час варіння вб'є всі шкідливі мікроорганізми.