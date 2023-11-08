Газова плита може призвести до "ризиків для здоров'я": результати дослідження

У більшості українців вдома встановлені газові плити, і ними точно користуються щодня. Та цей побутовий прилад може бути не таким безпечним, як ви уявляли.

Ви могли про це не підозрювати, проте у будинках, де готують на газу, піднімається рівень деяких небезпечних для організму людини хімічних речовин. Втім, ситуацію можна виправити, а як саме, розповіла директорка CLASP Ніколь Керні.

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Чим небезпечне використання газових плит

Для того, щоб перевірити, як саме використання газу для приготування їжі впливає на якість повітря у квартирах, голландські вчені обрали 276 будинків у країнах, де багато людей готують їжу на газу.

Ці будинки були обрані так, щоб вони розташовувалися далеко від жвавих доріг та фабрик, а мешканці не курили – так інші джерела забруднення не могли повпливати та результати експерименту.

Ймовірно, вам вже доводилося чути про те, що приготування їжі на газу призводить до виділення такиз забрудників, як діоксид азоту. Та ви могли не знати про те, що цей газ може шкодити легеням та спричинити запалення дихальних шляхів.



Під час спалювання газу виділяються токсичні речовини / Фото Pexels

І більше, ніж у половині будинків, що обрали для дослідження, рівень діоксиду азоту перевищував норму, рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ці забрудники можуть впливати на легені мешканців дому протягом кількох годин та стають інтенсивнішими, якщо готувати на газовій плиті протягом тривалого часу.

Покращити провітрювання приміщення не допомогли навіть витяжки, які були присутні на кухнях – можливо, через неправильне використання.

Надзвичайно важливо надати людям знання про ризики для здоров’я, пов’язані з цими продуктами, і їм потрібні ресурси для переходу на більш чисті та здорові плити та духовки,

– поділилася Ніколь Керні.

На основі отриманих висновків дослідники переконалися, що електричні плити є набагато безпечнішою альтернативою газовим. Саме так можна убезпечити себе та покращити власне здоров'я.



Електричні плити безпечніші за газові / Фото Pexels

Перехід на електричне приготування їжі – бажано в поєднанні з використанням добре сконструйованих вентиляційних витяжок, щоб зменшити вплив високих рівнів твердих частинок під час приготування їжі – може знизити ці значення до рекомендованих рівнів,

– розповів науковець Піт Джейкобс.

Тож якщо ви готуєте на газовій плиті, переконайтеся, що ваша витяжка справна, а приміщення досить добре провітрюється.