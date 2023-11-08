Газовая плита может привести к "рискам для здоровья": результаты исследования

У большинства украинцев дома установлены газовые плиты, и ими точно пользуются каждый день. Но этот бытовой прибор может быть не столь безопасным, как вы представляли.

Вы могли об этом не подозревать, однако в домах, где готовят газ, поднимается уровень некоторых опасных для организма человека химических веществ. Впрочем, ситуацию можно исправить, а как именно, рассказала директор CLASP Николь Керни.

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Чем опасно использование газовых плит

Для того чтобы проверить, как именно использование газа для приготовления пищи влияет на качество воздуха в квартирах, голландские ученые выбрали 276 домов в странах, где многие готовят еду на газ.

Эти дома были выбраны так, чтобы они располагались вдали от оживленных дорог и фабрик, а жители не курили – так другие источники загрязнения не могли повлиять и на результаты эксперимента.

Вероятно, вам уже приходилось слышать о том, что приготовление пищи на газе приводит к выделению таких из загрязнителей, как диоксид азота. Но вы могли не знать о том, что этот газ может вредить легким и вызвать воспаление дыхательных путей.



Во время сжигания газа выделяются токсичные вещества / Фото Pexels

И больше, чем в половине домов, выбранных для исследования, уровень диоксида азота превышал норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Эти загрязнители могут влиять на легкие жителей дома в течение нескольких часов и становятся более интенсивными, если готовить на газовой плите в течение длительного времени.

Улучшить проветривание помещения не помогли даже вытяжки, присутствовавшие на кухнях – возможно из-за неправильного использования.

Очень важно предоставить людям знания о рисках для здоровья, связанных с этими продуктами, и им нужны ресурсы для перехода на более чистые и здоровые плиты и духовки,

– поделилась Николь Керни.

На основе полученных выводов исследователи убедились, что электрические плиты являются гораздо более безопасной альтернативой газовым. Именно так можно обезопасить себя и улучшить собственное здоровье.



Электрические плиты безопаснее газовых / Фото Pexels

Переход на электрическое приготовление пищи – желательно в сочетании с использованием хорошо сконструированных вентиляционных вытяжек, чтобы уменьшить влияние высоких уровней твердых частиц во время приготовления пищи – может снизить эти значения до рекомендуемых уровней,

– рассказал ученый Пит Джейкобс.

Итак, если вы готовите на газовой плите, убедитесь, что ваша вытяжка исправна, а помещение достаточно хорошо проветривается.