3 побічні ефекти від вживання цибулі: ви про це не знали

Цибуля – це незамінний інгредієнт багатьох страв, тож вона є досить популярним коренеплодом. Втім, вона може бути корисною не для всіх, тож переконайтеся, що вживаєте її у безпечних кількостях.

Цибуля насправді безпечна для здоров'я і вживання у більшості випадків, проте досить рідко вона все ж може завдати шкоди вашому організму, якщо ви маєте певні захворювання. Про те, кому не можна їсти цибулю, розповіла докторка медичних наук Шазія Аллараха.

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Може викликати алергію

Алергія на цибулю – це не надто поширене явище, проте вона все ж може спіткати деяких людей. Тож якщо після її вживання ви відчуваєте свербіння, сльозотечу, висипання на шкірі або набряки, подумайте над тим, щоб зменшити кількість цього коренеплоду у своєму раціоні.

Може викликати біль у животі

Так, для деяких людей споживання страв з великою кількістю цибулі може обернутися шлунково-кишковим розладом. Тож якщо ви страждаєте від синдрому подразненого кишківника, цибуля може посилити симптоми цього захворювання.

Окрім того, споживання цибулі у надмірних кількостях може призвести до печії, здуття живота, нудоти та блювоти у сприйнятливих людей.



Цибуля може спричинити проблеми зі шлунком / Фото Pexels​

Може нашкодити під час вагітності

Як правило, цибуля не є шкідливою під час вагітності, проте тільки у помірних кількостях. Та ви маєте уникати надто великої кількості цього овочу або споживання його у якості добавок, адже наразі відсутні дані про їхню безпеку.

Окрім того, деякі дослідження показують, що споживання цибулі може сповільнити згортання крові, тож слід уникати її, якщо ви страждаєте від порушення згортання крові.

Як цибуля корисна для здоров'я

Та ці побічні ефекти не означають, що вам потрібно відмовитися від вживання цього коренеплоду, адже здебільшого цибуля надзвичайно корисна. Особливо потрібні для вашого організму речовини, які ж в цибулі-пореї, тож спробуйте додати її до свого раціону.

Цибуля також допомагає контролювати вагу та підтримувати здоровий імунітет. Ви могли про це не підозрювати, та у здорових кількостях цибуля може навіть покращити стан вашої шкіри та волосся.