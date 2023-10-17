Чимало людей регулярно страждають від недосипу та відчувають себе виснаженими. Ви могли би подумати, що це відбувається через нерегулярний графік сну та інші проблеми, проте причина може бути менш очевидною. Про неї розповіла експертка зі сну Ненсі Ротштейн.

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Що впливає на сон та бадьорість

Одне з останніх досліджень показало, що три чверті з опитаних людей хоча би кілька разів на тиждень прокидаються із відчуттям втоми та страждають від хронічних чи постійних розладів сну.

Ненсі Ротштейн переконана, що це відбувається через одну поширену звичку, яка може суттєво погіршити сон і змусить вас відчувати себе виснаженими згодом.

І усьому провина – ваш телефон. Якщо ви звикли перевіряти соцмережі чи новини перед сном або одразу ж після пробудження, це може спричинити те, що ваш мозок не відпочиватиме як слід протягом сну.



Телефон негативно впливає на сон / Фото Pexels​

А ще одна звичка, пов'язана з телефоном, яка суттєво псує ваш відпочинок – відкладання будильника. Те ж дослідження показало, що 83% учасників регулярно відкладають свій будильник, і кожен п'ятий опитаний робить це щодня.

Та існує один трюк, щоб уникнути цієї проблеми – ви можете на ніч класти телефон досить далеко від себе, щоб вранці вам довелося піднятися з ліжка, щоб вимкнути будильник. Після цього візьміть за звичку відразу ж застеляти ліжко, щоб уникнути спокуси знову лягти спати.

Ви маєте знати, що дрімота після того, як ви вже прокинулися, не дасть вам додаткових сил, а натомість змусить тіло багаторазово прокидатися багато разів і налаштує вас на поганий початок дня.