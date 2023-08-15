Ось що станеться, якщо їсти морозиво кожен день

У літню пору дуже хочеться потішити себе солодким і холодним морозивом. Проте, скоріш за все, ви навіть не замислювалися, що станеться з вашим тілом, якщо ви їстимете його надто часто.

Попри неймовірний смак морозива та те полегшення, що воно дає у спекотний день, з цим продуктом вам варто бути досить обережними. Переконайтеся, що ви знаєте про усі ризики для здоров'я, які можуть спричинити холодні ласощі.

Цікаво 5 неочікуваних побічних ефектів від кавуна: ви цього не знали

Утворення карієсу

Якщо ви не чистите зуби кожного разу після вживання морозива, ваша любов до цього продукту може призвести до численних проблем із зубами.

Споживання їжі, що містить цукор, без чищення зубів після цього може негативно вплинути на здоров’я ротової порожнини,

– поділився стоматолог Джек Гіршфельд.

Поганий сон

Деякі люди переконані, що морозиво ввечері допоможе легше заснути, проте це не так. Одне з останніх досліджень показало, що вживання їжі з низьким вмістом клітковини пов'язане з більшою кількістю нічних пробуджень та неглибоким сном.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Окрім того, негативно на ваш відпочинок впливає й високий вміст насичених жирів, тож будьте уважні, щоб не переїсти солодощів пізно ввечері. Це може зробити ваш сон переривчастим, і на ранок ви не відчуватимете необхідного приливу енергії.

Набір ваги

Якщо ви полюбляєте солодощі, а особливо морозиво, будьте готові до того, що велика його кількість може додати кілька зайвих кілограмів до вашої фігури. Тож якщо ви намагаєтеся слідкувати за своєю вагою, спробуйте обмежити кількість морозива у своєму раціоні.



Морозиво може вплинути на вагу / Фото Pexels ​

Негативні наслідки для серця

Велика кількість цукру впливає не тільки на вагу, але й на здоров'я вашого серця. Переконайтеся, що цукор не перевищує 6% від усіх калорій щодня.

Також якщо ви маєте непереносність лактози, морозиво може призвести до болю у шлунку, здуття живота чи діарею. Втім, хороша новина полягає в тому, що наразі існує чимало холодних солодощів без молочних продуктів, і вони можуть стати чудовим рішенням для вас.