Кавун має величезну кількість переваг для здоров'я і може допомогти вам оздоровитися, проте вживати його потрібно вкрай обережно. Надто велика кількість цієї ягоди може викликати неприємні симптоми та захворювання.

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Розлад кишківника

Кавуни вкрай багаті на лікопін, і саме через це не варто вживати їх у великій кількості. Це може призвести до діареї, блювоти, здуття живота, розладу травлення, газів та печії. У літніх людей ці симптоми можуть бути гіршими, адже з віком травна система може серйозно погіршитися.

Серцево-судинні розлади

Зважайте й на те, що у кавуні є досить велика кількість калію. І хоча ця речовина потрібна для нормального функціонування організму, вживання такої їжі у великих кількостях може призвести до проблем з серцем.

Серед проблем, які можуть виникнути через надмірне споживання кавуна: слабкий тиск, нерегулярне серцебиття та навіть зупинка серця. Калій також може негативно вплинути на руховий контроль та нервову систему.

Погано впливає на людей з діабетом

Утриматися від вживання кавунів варто й людям, які хворіють на діабет. Окрім вітамінів і мінералів у ягоді є чимало цукру, адже вона дуже солодка. Додавання кавуна до щоденного раціону може підвищити рівень цукру в крові.

Алергічні реакції

Ви могли й не підозрювати, проте чимало людей страждають від алергії на кавун. Тож якщо після кількох його скибочок на вашому тілі з'явилися висипи, чи якщо ви відчуваєте головний біль, запаморочення та свербіння язика, це може означати, що варто відмовитися від кавуна у своєму харчуванні.



Кавун може викликати алергію / Фото Pexels

Алергічна реакція на кавун найчастіше проявляється у людей, які також мають алергії на моркву та огірок.

Не варто їсти під час вагітності

Чималу кількість жінок під час вагітності турбує стан, що називається гестаційний діабет. Це поширена, проте вкрай серйозна проблема. Споживання великої кількості кавунів підвищує цукор у крові та може призвести до гестаційного діабету.

Тож вагітним жінкам краще відмовитися від кавуна на кілька місяців чи проконсультуватися щодо його вживання зі своїм лікарем.