Стережіться баклажанів: ось як вони можуть нашкодити

Літо – здавалося б, саме сезон для того, щоб додати до свого раціону більше баклажанів, проте будьте уважні, адже ці овочі можуть вам серйозно нашкодити.

Можливо, вам доводилося чути, що баклажани мають величезну кількість корисних властивостей, і це дуже популярний овоч, який використовують у приготуванні безлічі страв. Втім, вони все ще можуть бути небезпечними для деяких людей.

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Як баклажани можуть нашкодити

Якщо ви їстимете занадто багато баклажанів, ви можете знівелювати усі їхні корисні властивостей. І хоч овоч містить багато клітковини та допомагає відчувати ситість і знизити рівень холестерину, він також може спичинити неприємні наслідки для травного тракту.

Зокрема, через велику кількість баклажанів у вас може статися здуття живота та гази. У будь-якій формі ці овочі можуть викликати роздратування шлунка та погіршити синдроми подразненого кишківника.

Варто уникати цього овочу й людям, які мають алергію на сімейство пасльонових. Якщо після вживання баклажанів у вас починаються висипи, блювота, діарея, почервоніння обличчя, спробуйте відмовитися від цього продукту.



Баклажани можуть спричинити алергію / Фото Pexels​

Окрім того, у баклажанах є чимало алкалоїдів, які можуть бути токсичними, якщо вживати їх регулярно у великах дозах. Алкалоїди можуть перешкодити нормальній роботі організму та призвести до порушення м'язової координації.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Обмежити споживання баклажанів рекомендують також людям, які страждають від сечокам'яної хвороби, адже в овочі є чимало оксалатів, які можуть призвести до інфекцій сечовивідних шляхів.

Не варто їсти багато баклажанів і вагітним жінкам – нітрат у них може призвести до високого кров'яного тиску. Варто споживати їх у дуже обмежених кількостях і людям, які вживають різні ліки, адже їхня взаємодія може бути вкрай непередбачуваною. Перед тим, як додати баклажани до свого щоденного раціону, проконсультуйтеся з лікарем.