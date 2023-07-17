Ось що станеться з вашою шкірою через алкоголь: лікарі шокували

Алкоголь може спричинити чимало проблем зі здоров'ям: захворювання серця, інсульт, навіть проблеми з травленням. Проте ви й не підозрювали, як ці напої можуть вплинути на вашу шкіру.

Якщо ви й досі періодично випиваєте пиво або вино, вам потрібно знати про те, що ці напої можуть зробити з вашим зовнішнім виглядом. На шкірі можуть з'явитися не тільки висипи та прищі, але й більш серйозні захворювання.

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Чим шкідливий алкоголь

Деякі люди вживають алкоголь, щоб впоратися з безсонням, адже він спричиняє сонливість та може допомогти заснути, проте в довготривалій перспективі він може тільки нашкодити. Спирт призводить до порушення ритмів сну і може викликати неспокій протягом усієї ночі.

Тож якщо ви постійно маєте темні кола під очима, проблема може бути у вживанні алкоголю. Вам можуть допомогти холодні компреси, проте найкращим варіантом буде добре виспатися.

Також алкоголь може бути причиною постійного почервоніння обличчя – це захворювання називається розацеа. Воно призводить до того, що все ваше обличчя, а особливо щоки, ніс, підборіддя та лоб, постійно подразнюються. Спалах цієї хвороби може бути спричинений саме алкоголем.

Ще одне захворювання шкіри, у якому варто звинувачувати зайвий келих пива – кропив'янка. Через неї у вас подразнюються окремі ділянки шкіри, і вона починає свербіти. Кропив'янка може тривати від кількох годин до кількох днів, лікувати її рекомендують прохолодними компресами або ж спеціальними препаратами.

Це захворювання може бути спадковим, або ж проявитися як реакція на інгредієнти алкоголю.



Алкоголь може спричинити безсоння та темні кола під очима / Фото Pexels

Наступний поширений наслідок надмірного вживання спиртних напоїв – целюліт. Це бактеріальна інфекція шкіри, що зазвичай вражає гомілки. Через неї шкіра набрякає, стає теплою на дотик, червоніє та болить. Целюліт – серйозне захворювання, яке потрібно лікувати антибіотиками.

Ви могли й не підозрювати, проте алкоголь може призвести навіть до появи лупи. Окрім того, напої можуть спричинити появу сверблячих плям жирної шкіри по всьому тілу.

Та найстрашніший наслідок вживання алкоголю – підвищення ризику розвитку раку порожнини рота, горла, голосової системи та стравоходу. Може спричинити він і розвиток багатьох типів раку шкіри.