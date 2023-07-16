Заради власного здоров'я та здоров'я майбутньої дитини вкрай важливо дбати про себе та та правильно планувати всі кроки. Щоб завести дитину вам треба змінити спосіб життя.

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Жінкам треба максимально піклуватися про себе та підготувати своє тіло до вагітності. Певні поради щодо збільшення шансів вагітності розповіла консультантка з фертильності Ніша Пансаре.

Підтримуйте здорову вагу

Якщо ви будете підтримувати здорову вагу, то шанси зачати і народити здорову дитину – збільшаться. Дослідження, опубліковане в журналі Pediatric Research, показало, що ожиріння вагітних жінок може призвести до ускладнень. Якщо у вас надмірна вага, постарайтеся скинути зайві кілограми до вагітності.

Регулярні заняття спортом покращують загальне самопочуття і фертильність. Лікарка Пансаре рекомендує 30 хвилин швидкої ходьби, бігу підтюпцем, плавання, їзду на велосипеді або біг щодня.



Дотримуйтеся здорової ваги / Фото з Pexels

Їжте здорову їжу

Для покращення репродуктивного здоров’я, вкрай важливо дотримуватися дієти. Вона включає збалансоване харчування, що складається зі свіжих фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових і сочевиці. Ці продукти допомагають вагітності гладко протікати.

Уникайте нездорової, консервованої та обробленої їжі, а також заборонених наркотиків, які можуть призвести до проблем із фертильністю. Ви також повинні скоротити споживання кофеїну, оскільки він може вплинути на якість яйцеклітин і здоров'я вашої майбутньої дитини.

Знайдіть правильний час, щоб завагітніти

У вашому менструальному циклі є певний час, який може допомогти вам завагітніти. Ваш вагінальний слиз стане прозорим і слизьким безпосередньо перед процесом овуляції. Це дозволяє сперматозоїдам легко підпливти до яйцеклітини під час овуляції. Експертка каже, що це найкращий час для сексу, щоб завагітніти.

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Уникайте продуктів, що містять хімічні речовини

Коли ви намагаєтеся завагітніти, дуже важливо триматися подалі від непотрібних хімічних речовин, які можуть знизити ваші шанси на вагітність. За словами лікарки Пансаре, деякі хімічні речовини в певних продуктах можуть впливати на репродуктивне здоров'я жінки і знижувати шанси завагітніти. Краще уникати використання будь-яких продуктів, що містять хімічні речовини.

Дотримуйтесь гігієни порожнини рота

Згідно з кількома дослідженнями, бактерії в роті можуть збільшити ризик безпліддя у жінок. Лікарка каже, що жінці необхідно подбати про гігієну порожнини рота ще до вагітності. Захворювання ясен можуть збільшити ризик розвитку проблем із вагітністю. Тому будьте обережні та регулярно відвідуйте стоматолога.



Важливо дотримуватися гігієни порожнини рота / Фото з Pexels

Перевірте наявність захворювань

Якщо у вас є основне захворювання, воно може вплинути на фертильність, включно із синдромом полікістозних яєчників, ендометріозом, діабетом та інфекціями, що передаються статевим шляхом, такими як хламідіоз. Переконайтеся, що ви здорові!