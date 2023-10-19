Арахіс має 3 важливі побічні ефекти, про які ви повинні знати

Якщо ви полюбляєте додавати арахіс до свого раціону як смачну закуску, можливо, ви шкодите своєму здоров'ю більше, ніж можете уявити. Перед тим, як знову вживати його, вам варто дізнатися про усі потенційні ризики.

Арахіс – це найпопулярніший горіх у всьому світі, і причина проста: він смачний і є неймовірною закускою. Та попри популярність, це далеко не найбільш корисний продукт. Про побічні ефекти арахісу розповіла експертка з харчування Олівія Тарантіно.

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Може бути шкідливим для печінки

Арахіс, попри неймовірний смак, може бути токсичним у надто великій кількості. Річ у тому, що дуже часто у цей продукт потрапляє афлотоксин – шкідливий грибок, що найчастіше можна зустріти у вологому та тропічному кліматі.

Для здоров'я людини ці афлатоксини дуже шкідливі і навіть можуть призвести до певної кількості довгострокових проблем. Виявляється, вживання арахісу, зараженого цим грибком, може пригнітити імунну систему, спричинити захворювання нирок та навіть рак печінки.

Арахіс містить антинутрієнти

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Вам може здатися, що арахіс – це надзвичайно поживний перекус, проте, виявляється, це зовсім не так. У цьому горіхові міститься природна речовина, що називається фітинова кислота. Її також можна знайти у бобових, деяких видах насіння та олії.

На жаль, фітинова кислота діє як антипоживна речовина у організмі, а також може перешкоджати засвоєнню тілом інших поживних речовин, зокрема заліза, марганцю, магнію та кальцію.



Арахіс не є поживною їжею / Фото Pexels​

Ви споживаєте надто багато солі

Сам собою арахіс не містить багато солей, проте якщо ви купуєте його упакованим, тоді в ньому точно буде надлишок натрію. У звичайній порції смаженого арахісу можна знайти 150 міліграмів натрію, а це 7% від рекомендованої добової норми.

Вам може здатися, що це зовсім небагато, та бездумне перекушування арахісом може легко призвести до перевищення добової норми. Втім, це не значить, що вам потрібно повністю відмовитися від цього продукту, натомість ви можете просто шукати такий арахіс, який буде менш солоним та міститиме відповідні позначки та упаковках.