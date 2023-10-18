Гранат можна купити у будь-якому магазині, проте ви могли оминати його і навіть не підозрювати, наскільки він насправді корисний для здоров'я. Про те, чому його потрібно їсти, розповів Кім Кулп, лікар-дієтолог.
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Гранати дуже поживні
Гранати можуть бути неймовірним джерелом поживних речовин, зокрема й клітковини та антиоксидантів, а також вітамінів групи B та навіть деяких мінералів.
Для того, щоб отримати необхідну кількість мінералів та вітамінів, вам буде достатньо з'їсти всього одну порцію цього фрукта, тобто десь пів склянки.
Окрім того, надзвичайно важливими є такоє і антиоксиданти, які є у фрукті – ці сполуки допомагають боротися з вільними радикалами, а також зменшують пошкодження клітин та запобігають хворобам.
В гранатах багато клітковини та поліфенолів
Клітковина є одною з найпотужніших корисних речовин, що можна знайти у гранатах. Всього у одній чашці гранатового насіння можна знайти 7 грамів клітковини.
Виявляється, більшість людей не вживають достатню кількість клітковини протягом дня. Тим часом клітковина дуже важлива для здоров'я травлення та контролю цукру в крові, тож подумайте над тим, щоб додати гранат до свого осіннього плану харчування.
Та клітковина – не єдина корисна для кишківника речовина, що є у гранаті. Там також можна знайти і поліфеноли, що можуть працювати як пробіотики, які живлять хороші мікроби в організмі.
У гранатах є чимало клітковини / Фото Pexels
Підтримують здоров'я серця
Гранати вважаються одними з найбільш корисних фруктів для підтримання здорового серця. Вони можуть контролювати рівень холестерину в крові, знижувати артеріальний тиск та захищати серце від багатьох захворювань.
Корисним буде і вживання гранатового соку, адже він може покращити кровообіг та зменшити стенокардію.
Покращують спортивні результати
Потенціал гранатів для підвищення продуктивності фізичних вправ дуже сильно недооцінений. Виявляється, ці фрукти можуть прискорити відновлення після тренувань та покращити доступність оксиду азоту, а це допоможе організму отримувати поживні речовини, які необхідні для фізичних вправ.