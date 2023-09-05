Виноград має 4 неочікувані побічні ефекти: про це треба знати

Якщо ви полюбляєте їсти виноград, ви маєте знати, що ці ягоди не тільки користі, але й можуть призвести до деяких неприємних наслідків для здоров'я. Є деякі категорії людей, яким краще споживати виноград дуже обмежено.

Початок осені – саме час для того, щоб отримати якомога більше вітамінів від сезонних фруктів та ягід, зокрема і від винограду. Проте перед тим, як почати його вживати, переконайтеся, що він не принесе вам шкоди.

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Розлад шлунка

Якщо ви часто страждаєте від проблем з травленням, можливо, вам варто їсти менше винограду, адже ці ягоди містять саліцилову кислоту, а деякі дослідження показують, що у людей з її непереносністю може з'явитися запалення шлунково-кишкового тракту, біль у животі, діарея та здуття.

Експерт з харчування Джессі Федер переконаний, що однозначно потрібно уникати кислого винограду чи не надто стиглих плодів, адже вони мають вищу кислотність.

Окрім того, існують дослідження щодо того, що люди, які їли виноградні кісточки, частіше страждали від апендициту. Неперетравлені кісточки та залишки фруктів можуть викликати гострий біль у шлунку.

Діарея

Ви могли про це не знати, проте їжа з високим рівнем цукру може викликати діарею: до неї призводять цукрові спирти – сполуки, що містяться у ягодах. Втім, немає достатніх доказів щодо того, як вони впливають на травлення.

Викликати діарею можуть й прості цукри, які можна знайти у винограді. Якщо ви чутливі до таких проблем з організмом, намагайтеся вживати виноград помірковано та обов'язково ретельно мийте його перед тим, як їсти.



Виноград може спричинити діарею / Фото Pexels​

Ускладнення під час вагітності

У винограді містяться потужні поліфеноли, які також є у червоному вині, і вони можуть бути не надто сприятливими для здоров'я вагітних жінок. Добавки цих поліфенолів можуть викликати проблеми з підшлунковою залозою у плода. Втім, у дослідженнях немає нічого конкретно про виноград, та краще перестрахуватися.

Втім, деякі інші дослідження показали, що ці сполуки насправді можуть бути корисними під час вагітності. Та жодні експерименти не показали остаточних результатів, тож перед тим, як їсти виноград під час вагітності, проконсультуйтеся з лікарем.

Може викликати задуху у дітей

Задуха є досить поширеною проблемою серед дітей, і її можуть спричинити нарізані овочі та фрукти. Зазвичай це проходить після одного року, та в період, коли діти тільки вчаться жувати та ковтати, краще бути обережними з виноградом.

Причина, з якої виноград становить особливу небезпеку – його розмір та форма. Виявляється, виноградина має майже ідеальні розміри для того, щоб перекрити дихальні шляхи дитини.