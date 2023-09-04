Абрикоси можуть стати чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону та принести вам дуже багато переваг. Переконайтеся, що ви вживаєте достатньо вітамінів та антиоксидантів, які можна знайти в абрикосах.

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Абрикоси дуже поживні

Якщо ви думали над тим, щоб додати до свого харчування поживні та низькокалорійні перекуси, абрикоси стануть чудовим вибором. Окрім того, що в цьому фрукті дуже мало калорій, він багатий на лютеїн, зеаксантин та бета-каротин, які відомі своїм позитивним впливом на зір.

Найкраще їсти абрикоси цілими і нечищеними , оскільки саме в шкірці можна знайти найбільше клітковини та поживних речовин. А ось кісточку краще не їсти, адже вона не принесе вам жодної користі.

Містять багато антиоксидантів

Абрикоси точно варто їсти людям, які відчувають дефіцит вітамінів А, С та Е. Також у цих плодах ви знайдете чимало поліфенольних антиоксидантів, які називають флавоноїдами, які захищають від хвороб серця та діабету.



У абрикосах є багато вітамінів / Фото Pexels

Особливо багато у абрикосах хлорогенової кислоти, катехінів та кверцетину. Саме ці сполуки нейтралізують вільні радикали, які пошкоджують клітини та викликають окислювальний стрес. Цей стрес може призвести до ожиріння та хронічних хвороб.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Абрикоси корисні для очей

В абрикосах є напрочуд багато сполук, які необхідні для здоров'я очей, а зокрема вітаміни А та Е. Вітамін А потрібен для запобігання курячої сліпоти – захворювання, яке спричиняється браком світлових пігментів у очах. Тоді як вітамін Е – жиророзчинний антиоксидант, який захищає очі від пошкодження вільними радикалами.

Бета-каротин, який міститься у абрикосах, надає їм помаранчевий колір та може покращити не тільки зір, але й стан вашої шкіри.