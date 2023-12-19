5 цікавих активностей вдома для дітей будь-якого віку: спробуйте їх

Коли доводиться проводити цілий день вдома, чимало людей вважають це не дуже добрим. Втім, весело провести час і в квартирі також можливо, як і створити важливі та веселі спогади.

Якщо ви хочете весело провести з дітьми час, та не знаєте, чим зайнятися, цей список підійде для вас ідеально. Для цих розваг вам потрібно тільки запастися терпінням та приготуватися до веселого проведення часу. Ви й не помітите, як пролетить цілий день!

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Створіть декоративно-прикладне мистецтво

Якщо ви маєте провести день вдома через погану погоду, це – ідеальний час для того, щоб дістати усі стрічки, намистини, олівці та різнокольоровий папір і поєднати все це докупи. Ви можете створювати мистецтво з будь-чого, і обмеження тут – тільки ваша фантазія.

Коли ви закінчите створювати свої шедеври, ви також можете влаштувати вдома невелику виставку робіт – для цього розвісьте шматок мотузки та причепіть на нього свої картини за допомогою прищепок.

Зніміть фільм

Зараз процес створення якісного кіно став набагато легшим, адже більшість людей мають усе необхідне для цього обладнання прямо під рукою – смартфон та комп'ютер.

Ви можете разом з дитиною написати сценарій, розділити ролі, вивчити репліки та навіть самостійно створити реквізит. Якщо ж ви соромитеся знімати себе на камеру, ви можете спробувати зробити мультфільм з пластилінових фігурок.



Весело проводити час можна і вдома / Фото Pexels

Влаштуйте конкурс паперових літачків

Звісно, запускати паперові літачки – це надзвичайно веселе заняття. Та що, якщо до цього можна додати ще трохи азарту та конкуренції? Для цього вам знадобиться стара коробка.

Поставте її на бік, а у дні зробіть круглі отвори різної величини. Поставте коробку на протилежний кінець кімнати та намагайтеся потрапити літачком у отвори. За кожне потрапляння учасник отримує різну кількість очок.

Зробіть альбом зі спогадами

Якщо ви часто їздите в поїздки, у вас точно назбиралося багато пам'ятних, але невпорядкованих дрібничок. Квитки з виставок та кінотеатрів, красиві камінці та засушені квіти – все це можна вклеїти у спеціальний блокнот та зробити підписи, щоб з часом ви не забули, що для вас означали ці речі.

Так спогади збережуться на багато років!

Приготуйте домашнє тісто для ліплення

Зліпити сніговика – це чудове зимове заняття, але що робити, якщо на вулиці немає снігу? У такому випадку ви можете приготувати солоне тісто та зліпити сніговика вдома, а потім запекти його. Звісно, він буде неїстівним, проте збережеться з вами протягом всієї зими, а можливо, навіть довше. Головне – не опускати його у воду.

Створіть машину Руба Голдберга

Мабуть, усі бачили фільм "Сам удома" та ті неймовірні механізми, які використовував головний герой. Що ж, ви можете створити в себе вдома щось подібне – головне набрати якомога більше різних речей та поєднати їх мотузками, падіннями, м'ячиками та защіпками.