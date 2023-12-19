5 интересных активностей дома для детей всех возрастов: попробуйте их

Когда приходится проводить целый день дома, многие считают это не очень хорошим. Впрочем, весело провести время и в квартире также возможно, как создать важные и веселые воспоминания.

Если вы хотите весело провести с детьми время и не знаете, чем заняться, этот список подойдет для вас идеально. Для этих развлечений вам нужно только запастись терпением и приготовиться к веселому времяпрепровождению. Вы и не заметите, как пролетит целый день!

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Создайте декоративно-прикладное искусство

Если вы должны провести день дома из-за плохой погоды, это – идеальное время для того, чтобы достать все ленты, бусины, карандаши и разноцветную бумагу и соединить все это вместе. Вы можете создавать искусство из чего угодно, и ограничения здесь – только ваша фантазия.

Когда вы закончите создавать свои шедевры, вы можете устроить дома небольшую выставку работ – для этого развесьте кусок веревки и прицепите на него свои картины с помощью прививок.

Снимите фильм

Сейчас процесс создания качественного кино стал намного легче, ведь большинство людей имеют все необходимое оборудование прямо под рукой – смартфон и компьютер.

Вы можете вместе с ребенком написать сценарий, разделить роли, выучить реплики и даже самостоятельно создать реквизит. Если же вы стесняетесь снимать себя на камеру, вы можете попытаться сделать мультфильм из пластилиновых фигурок.



Весело проводить время можно и дома / Фото Pexels

Устройте конкурс бумажных самолетиков

Конечно, запускать бумажные самолетики – это очень веселое занятие. Да что если к этому можно добавить еще немного азарта и конкуренции? Для этого вам понадобится старая коробка.

Поставьте ее на бок, а в дни сделайте круглые отверстия разной величины. Поставьте коробку на противоположный конец комнаты и старайтесь попасть самолетиком в отверстия. За каждое попадание участник получает разное количество очков.

Сделайте альбом с воспоминаниями

Если вы часто ездите в поездки, у вас точно скопилось много памятных, но неупорядоченных безделушек. Билеты с выставок и кинотеатров, красивые камни и засушенные цветы – все это можно вклеить в специальный блокнот и сделать подписи, чтобы со временем вы не забыли, что для вас эти вещи означали.

Так воспоминания сохранятся на многие годы!

Приготовьте домашнее тесто для лепки

Слепить снеговика – это отличное зимнее занятие, но что делать, если на улице нет снега? В таком случае вы можете приготовить соленое тесто и слепить снеговика дома, а затем запечь его. Конечно, он будет несъедобным, однако сохранится с вами в течение всей зимы, а возможно даже дольше. Главное – не опускать его в воду.

Создайте машину Руба Голдберга

Видимо, все видели фильм "Сам дома" и те невероятные механизмы, которые использовал главный герой. Что ж, вы можете создать дома что-то подобное – главное набрать как можно больше разных вещей и соединить их веревками, падениями, мячиками и защелками.