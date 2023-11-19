Як правильно чистити золото, срібло і біжутерію в домашніх умовах: корисні поради

Ви можете помічати, як після тривалого користування ваші золоті чи срібні прикраси вже не виглядають так красиво, як раніше. Позбутися тьмяності та повернути їм попередній вигляд можна завдяки кільком дієвим методам.

Усі ваші прикраси потребують час від часу певного полірування. З часом вони можуть зіпсуватися, тому їх треба чистити, але важливо знати, як саме це зробити, щоб не пошкодити виріб. Чистити треба не лише золото, але й срібло та навіть біжутерію.

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Експертка з прикрас Кетлін Плейт каже, що прикраси треба чистити в залежності від того, як часто ви їх носите. Експерт Ендю Браун радить чистити сережки, які ви постійно носите раз в два тижні або хоча б раз в місяць.

Без регулярного чищення ювелірні вироби стають темнішими, менш яскравими, втрачають блиск, сяйво і стають менш гігієнічними,

– зазначив експерт.

Засновниця бренду золотих прикрас Гвен Белоті радить знімати прикраси на ніч та не приймати в них душ. Таким чином ви збережете їхню якість. Уникайте великої кількості олійок, лосьйонів та сонцезахисного крему під час носіння прикрас, адже вони теж можуть викликати певні пошкодження.

Як чистити золоті прикраси

Для очищення золота вам знадобиться тепла вода та рідке мило. Занурте прикраси у мильну воду на кілька хвилин, а тоді очистіть їх за допомогою щітки з м’якою щетиною. Після цього висушіть та протріть полірувальною тканиною.



Як в домашніх умовах почистити золото, срібло та біжутерію / Фото Elle Decor

Як чистити срібні прикраси

Щоб почистити срібні прикраси вам також знадобиться тепла вода з рідким милом. Після того, як ви занурите прикраси на кілька хвилин у розчин, почистіть їх старою зубною щіткою круговими рухами. Тоді промийте ще раз та протріть тканиною з мікрофібри.



Як в домашніх умовах почистити золото, срібло та біжутерію / Фото Harper's Bazaar

Як чистити біжутерію

Спочатку протріть кожну прикрасу тканиною з мікрофібри. Щоб проникнути в щілини біжутерії, оберніть тканину з мікрофібри навколо ватного тампона та протріть виріб. Деяка біжутерія не любить воду, оскільки від неї може ще більше потемніти, тому найкраще використовувати спонжик і тканину.



Як в домашніх умовах почистити золото, срібло та біжутерію / Фото Maharani Women