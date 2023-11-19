Как правильно чистить золото, серебро и бижутерию в домашних условиях: полезные советы

Вы можете замечать, как после длительного использования ваши золотые или серебряные украшения уже не выглядят так красиво, как раньше. Избавиться от тусклости и вернуть им предыдущий вид можно благодаря нескольким действенным методам.

Все ваши украшения требуют время от времени определенной полировки. Со временем они могут испортиться, поэтому их нужно чистить, но важно знать, как это сделать, чтобы не повредить изделие. Чистить нужно не только золото, но и серебро и даже бижутерию.

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Эксперт из украшений Кэтлин Плейт говорит, что украшения нужно чистить в зависимости от того, как часто вы их носите. Эксперт Эндю Браун советует чистить серьги, которые вы постоянно носите раз в две недели или хотя бы раз в месяц.

Без регулярной чистки ювелирные изделия становятся более темными, менее яркими, теряют блеск, сияние и становятся менее гигиеническими.

– отметил эксперт.

Основательница бренда золотых украшений Гвен Белоти советует снимать украшения на ночь и не принимать в них душ. Таким образом вы сохраните их качество. Избегайте большого количества масел, лосьонов и солнцезащитного крема во время ношения украшений, ведь они могут вызвать определенные повреждения.

Как чистить золотые украшения

Для очистки золота вам понадобится теплая вода и жидкое мыло. Опустите украшения в мыльную воду на несколько минут, затем очистите их с помощью щетки с мягкой щетиной. Затем высушите и протрите полировочной тканью.



Как в домашних условиях почистить золото, серебро и бижутерию / Фото Elle Decor

Как чистить серебряные украшения

Чтобы почистить серебряные украшения, вам также понадобится теплая вода с жидким мылом. После того, как вы погрузите украшения на несколько минут в раствор, почистите их старой зубной щеткой круговыми движениями. Затем промойте еще раз и протрите тканью из микрофибры.



Как в домашних условиях почистить золото, серебро и бижутерию. Harper's Bazaar

Как чистить бижутерию

Сначала протрите каждое украшение тканью из микрофибры. Чтобы проникнуть в щели бижутерии, оберните ткань из микрофибры вокруг ватного тампона и протрите изделие. Некоторая бижутерия не любит воду, поскольку от нее может еще больше потемнеть, поэтому лучше использовать спонжик и ткань.



Как в домашних условиях почистить золото, серебро и бижутерию / Фото Maharani Women