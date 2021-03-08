Чого не варто робити під час догляду за своїм волоссям: перелік шкідливих звичок

Джерело:24 канал
Краса нашого волосся залежить не лише від здоров’я організму, а й від того, як ми за ним доглядаємо. Доволі часто, піклуючись про нього, ми робимо помилки і навіть не здогадуємося про це.
Ми робимо їх мимоволі, бо так звикли доглядати за своїм волоссям. Але якщо ви не хочете нашкодити йому, варто дізнатися, чого не варто робити під час догляду.
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Плутання цих моментів часто призводить до того, що не вдається усунути певну проблему. А обираючи засоби для волосся, варто було б спершу порадитись до трихологом.
Не можна наносити бальзами і маски безпосердньо на шкіру голову та високо на волосся, хіба якщо цей засіб прям для цього і призначений.
Маски і бальзами передбачають догляд саме за волосиною, а потрапивши на шкіру, можуть нашкодити.
Джерело: Now to Love
Хоч це здається природно, але розчісування волосся згори вниз може пошкодити його, особливо, якщо воно схильне до сплутування.
Розчісуйте волосся, починаючи знизу / Фото pexels
Багато людей має звичку терти мокре волосся рушником. Це поганий спосіб для висушування, оскільки призводить до ламкості та може спровокувати випадіння ослабленого волосся.
Краще скористайтеся м’яким рушником та легко промокніть зайву вологу без тертя.
Особливо без термозахисту! Звичайно, найкраще зовсім не використовувати гарячих інструментів для укладання волосся. Але якщо ви не можете від цього відмовитися, то робіть це правильно і обережно.
Робіть "гаряче" укладання волосся не частіше двох разів на тиждень і обов’язково використовуйте термозахист.
Не використовуйте фен надто часто / Фото pexels
Помилково вважати, що для відрощування довгих локонів слід уникати регулярних стрижок. Насправді потрібно кожних 8 – 12 тижнів підстригати кінчики волосся, щоб зберегти його силу та здоров’я, особливо, якщо воно січеться.
І навіть якщо ваше волосся має чудовий вигляд, це не привід для нерегулярного відвідування перукаря.
Регулярно підстригайте волосся / Фото zdorovia
Гребінець теж потребує гігієнічної чистки. Щотижня мийте його шампунем і регулярно очищайте від волосся. Це потрібно для того, аби усунути з гребінця залишки жиру, який потрапив туди з вашого волосся.
Гребінці потрібно мити шампунем раз в тиждень / Фото pexels