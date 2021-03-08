Чого не варто робити під час догляду за своїм волоссям: перелік шкідливих звичок

Краса нашого волосся залежить не лише від здоров’я організму, а й від того, як ми за ним доглядаємо. Доволі часто, піклуючись про нього, ми робимо помилки і навіть не здогадуємося про це.

Ми робимо їх мимоволі, бо так звикли доглядати за своїм волоссям. Але якщо ви не хочете нашкодити йому, варто дізнатися, чого не варто робити під час догляду.

Корисно Вітамінотерапія для волосся: як відновити втрачені густину, блиск та об’єм

Неправильно обирати засоби для догляду

Підбирати шампунь треба відповідно до типу шкіри голови.

А от засоби для догляду – бальзами, маски, термозахист – відповідно до самої волосини.

Плутання цих моментів часто призводить до того, що не вдається усунути певну проблему. А обираючи засоби для волосся, варто було б спершу порадитись до трихологом.

Неправильно наносити засоби

Не можна наносити бальзами і маски безпосердньо на шкіру голову та високо на волосся, хіба якщо цей засіб прям для цього і призначений.

Маски і бальзами передбачають догляд саме за волосиною, а потрапивши на шкіру, можуть нашкодити.

Розчісувати волосся згори вниз

Джерело: Now to Love

Хоч це здається природно, але розчісування волосся згори вниз може пошкодити його, особливо, якщо воно схильне до сплутування.

Почніть прочісувати волосся знизу та поступово підіймайтеся догори, розплутуючи усі вузлики.

Використовуйте гребінець з широкими зубцями.

Коли волосся буде повністю прочесане, проведіть по ньому гребінцем від коренів і аж до кінчиків. Так ви правильно розподілите себум (жир, який з’являється на поверхні шкіри голови) та попередите сухість та ламкість волосся.

Не варто розчісувати волосся надто часто. Надмірна стимуляція призведе до більшої появи себуму, а відтак і до жирного блиску на волоссі.



Розчісуйте волосся, починаючи знизу / Фото pexels

Терти волосся рушником

Багато людей має звичку терти мокре волосся рушником. Це поганий спосіб для висушування, оскільки призводить до ламкості та може спровокувати випадіння ослабленого волосся.

Краще скористайтеся м’яким рушником та легко промокніть зайву вологу без тертя.

Надмірне використання фенів, плойок чи прасочок

Особливо без термозахисту! Звичайно, найкраще зовсім не використовувати гарячих інструментів для укладання волосся. Але якщо ви не можете від цього відмовитися, то робіть це правильно і обережно.

Робіть "гаряче" укладання волосся не частіше двох разів на тиждень і обов’язково використовуйте термозахист.



Не використовуйте фен надто часто / Фото pexels

Мити волосся занадто часто

Не варто мити волосся кожен день. Так ви видаляєте натуральні жири, які його захищають. Від надмірного миття волосся стане сухим і ламким.

Якщо у вас жирний тип шкіри голови, то щоденним миттям ви лише спровокуєте надмірну появу себуму, через що, я ви вже знаєте, волосся буде швидше жирніти. Фактично, ви потрапите у замкнене коло.

Спробуйте пропустити кілька ваших звичайних процедур миття і побачите, як ваше волосся подякує вам за це.

Довго не підстригати волосся

Помилково вважати, що для відрощування довгих локонів слід уникати регулярних стрижок. Насправді потрібно кожних 8 – 12 тижнів підстригати кінчики волосся, щоб зберегти його силу та здоров’я, особливо, якщо воно січеться.

І навіть якщо ваше волосся має чудовий вигляд, це не привід для нерегулярного відвідування перукаря.



Регулярно підстригайте волосся / Фото zdorovia

Гарячий душ

Гаряча вода зневоднює шкіру голови та саме волосся, яке стає більш вразливим до ушкоджень. Крім того, при жирному типі шкіри гаряча вода провокує підвищення саловиділення.

Використовувати теплу воду хоча б для ополіскування волосся. І якщо можете, наприкінці промийте його прохолодною водою, щоб закрити волосяні фолікули.

Недотримання гігієни гребінця

Гребінець теж потребує гігієнічної чистки. Щотижня мийте його шампунем і регулярно очищайте від волосся. Це потрібно для того, аби усунути з гребінця залишки жиру, який потрапив туди з вашого волосся.



Гребінці потрібно мити шампунем раз в тиждень / Фото pexels

Розчісувати мокре волосся