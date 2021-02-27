Після розчісування на гребінці залишається жмут волосся? Щоранку знаходите на подушці з десяток волосин? При кожній мийці голови прощаєтеся з черговим пасмом? Волосся втратило густину, об'єм і здоровий блиск? Причин може бути безліч – від впливу морозного повітря до анемії. Однак зазвичай – це наслідок нестачі поліненасичених жирних кислот та білка, а взимку та навесні – вітамінів і мінералів.

З приходом холодів наш раціон стає біднішим: менше свіжих овочів-фруктів, менше ягід та зелені. На рибі і горіхах економимо. Молочні продукти не всі звикли споживати, не всім вони добре травляться. Відповідно, в організм надходить менше поживних речовин.

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Цікавий факт. Якщо протягом доби випадає не більше 60 – 100 волосин (не полінуйтеся їх полічити!), це – цілком нормально. У середньостатистичної людини на голові налічується від 85 до 140 тисяч волосин. За місяць волосина виростає у середньому на 1 сантиметр. Якщо забезпечити волоссю належний догляд, може вирости й на 2 – 3 см.

Що робити

Можете спробувати приймати спеціальні харчові добавки, які постачатимуть у волосяні цибулини речовини, що сприятимуть формуванню нових волосин та утриманню старих.

Найчастіше складниками цих біодобавок є:

біотин (вітамін Н);

кремній;

цинк;

селен;

кератин;

колаген;

вітаміни А та Е;

залізо;

омега-3 поліненасичені жирні кислоти.

Не хочете витрачатися на аптечні препарати, доведеться переглянути щоденне меню, збагативши його продуктами, які зменшать випадіння волосся і забезпечать ріст нових волосин.

Йдеться про продукти з високим вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот, які відповідають за правильну будову волосяного фолікула та стержня волосини, живлять, зміцнюють і зволожують її:

жирну морську рибу (лосось, тунець, скумбрію, оселедець, сардину) та морепродукти;

мигдаль і грецькі горіхи;

рапсову, лляну та арахісову олію.

Волосся потребує білка, що міститься у м'ясі і молочних продуктах, а також цинку і кремнію, які можна знайти у горіхах, насінні, листі петрушки, вівсяних пластівцях, гречаній каші і какао. А от щоб поповнити запаси вітамінів та інших мінералів, як уже згадувалося, необхідно споживати більше овочів і фруктів.

Вітамін А

Гарбуз – джерело вітаміну А / Фото Pexels

При його дефіциті волосся стає сухим і ламким. Також можуть спостерігатися зміни на шкірі голови, наприклад, гіперкератоз – потовщення (ороговінням) верхнього шару шкіри.

Вітамін А, крім того, стимулює ріст волосяних цибулин та покращує хімічний склад ліпідів, які продукуються сальними залозами.

Продукти-лідери за вмістом цього вітаміну:

броколі;

гарбуз;

шипшина;

капуста Кале;

люцерна;

морква;

абрикоси;

зелень петрушки;

риб'ячий жир;

болгарський перець (зелений і червоний);

апельсини;

помідори;

крес-салат;

селера;

батат (солодка картопля);

шпинат;

молочні продукти (передусім вершкове масло);

печінка.

Вітамін С

Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у синтезі колагену. При дефіциті цього вітаміну порушується процес вироблення кератин-асоційованих білків (тих, які утворюють матрицю волосся). Як результат, волосся стає ламким і січеться.

Де шукати аскорбінову кислоту

Найбільша кількість вітаміну міститься у:

чорній смородині;

чорницях;

малині;

цитрусових;

паприці;

квашеній капусті;

зелені петрушки;

капусті Кале;

шпинаті.

Вітамін В1 (тіамін), В2 (рибофлавін) і В6 (піридоксин)



В яких продуктах міститься вітамін B / Фото Pexels

Ці елементи відіграють важливу роль у синтезі амінокислот, а також задіяні у процесах виробництва енергії, завдяки чому клітини волосяної матриці можуть стимулювати ріст стержня волосини.

Їжа, збагачена В1:

ботвиння;

буряк;

кульбаба лікарська;

грейпфрут;

шпинат

Їжа, збагачена В2:

ботвиння;

морква;

селера;

зелений болгарський перець;

капуста Кале;

петрушка;

шпинат

Їжа, збагачена В6:

морква;

лимон;

грушка;

картопля;

шпинат.

Вітамін В5

Пантотенова кислота допомагає клітинам, які формують стержень волосини (кератиноцити) швидше синтезувати "будівельний" білок волосся – кератин.

Вітамін В5 міститься у:

квасолі;

білокачанній та цвітній капусті;

овочах зеленого кольору;

бджолиному пилку і молочку;

грейпфруті;

апельсинах;

морській рибі.

Дієта для волосся: про що варто пам’ятати



Дієта для волосся / Фото Pexels

Обмежте споживання кави;

їжте багато овочів (передусім темно-зелених) і риби (найкраще надавати перевагу жирній морській);

(передусім темно-зелених) і риби (найкраще надавати перевагу жирній морській); додавайте насіння льону та чіа у свої улюблені салати та коктейлі;

у свої улюблені салати та коктейлі; білий пшеничний хліб замініть цільнозерновим;

для приготування їжі використовуйте корисні жири – рапсову, оливкову, лляну олії;

– рапсову, оливкову, лляну олії; перекушуйте горіхами і насінням , а не чипсами;

, а не чипсами; споживайте достатню кількість білка (бобові, молочні продукти і нежирне м'ясо та птицю);

(бобові, молочні продукти і нежирне м'ясо та птицю); уникайте продуктів високого ступеня перероблення;

відмовтеся від білого рафінованого цукру, алкоголю та фаст-фуду – вони негативно впливають не лише на стан волосся, а й загальний стан організму;

– вони негативно впливають не лише на стан волосся, а й загальний стан організму; подбайте про достатнє зволоження організму – вода очищає організм від токсинів і солей важких металів, допомагає засвоюватися вітамінам та покращує обмін речовин. Щодня випивайте не менше 2 літрів води.

Вітаміни повинні надходити в організм з їжею. Це беззаперечна аксіома. Але щоб пришвидшити відновлення волосся, їх можна (і треба) застосовувати й зовнішньо. Тож коли наступного разу купуватимете засоби догляду за волоссям, у виборі керуйтеся не рекламними гаслами, а тим, що написано на етикетці.

Звернуть увагу, чи входять до складу шампуню, маски для волосся чи кондиціонер-спрею нижчеперелічені інгредієнти:

вітамін Е . Завдяки його дії, сальні залози відновлять нормальну роботу і покращиться кровообіг у шкірі голови. Шкіра не пересихатиме та зможе ефективно всмоктувати інші активні речовини, які володіють регенераційними властивостями;

. Завдяки його дії, сальні залози відновлять нормальну роботу і покращиться кровообіг у шкірі голови. Шкіра не пересихатиме та зможе ефективно всмоктувати інші активні речовини, які володіють регенераційними властивостями; вітамін С , який, будучи потужним антиоксидантом, перешкоджатиме руйнівній дії вільних радикалів;

, який, будучи потужним антиоксидантом, перешкоджатиме руйнівній дії вільних радикалів; вітамін Н (біотин), який постачатиме у волосяну матрицю сірку – елемент, необхідний для утворення кератину (основного будівельного матеріалу стержня волосини).

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Вітамінна маска своїми руками

Робитимемо її не з апельсина і не з ківі, а з… яєць. До складу яєць входять вітаміни і мікроелементи, які живлять волосся, лецитин, який його зміцнює і зволожує та білок, який попереджує ламкість. Яєчний жовток виконує роль натурального емульгатора, який зв’язує всі інгредієнти маски.

Отже, для маски нам знадобляться два курячих яйця, столова ложка рицинової олії і столова ложка меду. Всі складники ретельно змішайте і нанесіть на шкіру голови та волосся. Для кращого ефекту можете загорнути голову у рушник. Через 20 хвилин змийте маску теплою водою (ніколи не мийте голову надто гарячою чи холодною!).