Вітамінотерапія для волосся: як відновити втрачені густину, блиск та об’єм
Після розчісування на гребінці залишається жмут волосся? Щоранку знаходите на подушці з десяток волосин? При кожній мийці голови прощаєтеся з черговим пасмом? Волосся втратило густину, об'єм і здоровий блиск? Причин може бути безліч – від впливу морозного повітря до анемії. Однак зазвичай – це наслідок нестачі поліненасичених жирних кислот та білка, а взимку та навесні – вітамінів і мінералів.
Джерело:24 канал
З приходом холодів наш раціон стає біднішим: менше свіжих овочів-фруктів, менше ягід та зелені. На рибі і горіхах економимо. Молочні продукти не всі звикли споживати, не всім вони добре травляться. Відповідно, в організм надходить менше поживних речовин.
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Цікавий факт. Якщо протягом доби випадає не більше 60 – 100 волосин (не полінуйтеся їх полічити!), це – цілком нормально. У середньостатистичної людини на голові налічується від 85 до 140 тисяч волосин. За місяць волосина виростає у середньому на 1 сантиметр. Якщо забезпечити волоссю належний догляд, може вирости й на 2 – 3 см.
Що робити
Можете спробувати приймати спеціальні харчові добавки, які постачатимуть у волосяні цибулини речовини, що сприятимуть формуванню нових волосин та утриманню старих.
Найчастіше складниками цих біодобавок є:
- біотин (вітамін Н);
- кремній;
- цинк;
- селен;
- кератин;
- колаген;
- вітаміни А та Е;
- залізо;
- омега-3 поліненасичені жирні кислоти.
Не хочете витрачатися на аптечні препарати, доведеться переглянути щоденне меню, збагативши його продуктами, які зменшать випадіння волосся і забезпечать ріст нових волосин.
Йдеться про продукти з високим вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот, які відповідають за правильну будову волосяного фолікула та стержня волосини, живлять, зміцнюють і зволожують її:
- жирну морську рибу (лосось, тунець, скумбрію, оселедець, сардину) та морепродукти;
- мигдаль і грецькі горіхи;
- рапсову, лляну та арахісову олію.
Волосся потребує білка, що міститься у м'ясі і молочних продуктах, а також цинку і кремнію, які можна знайти у горіхах, насінні, листі петрушки, вівсяних пластівцях, гречаній каші і какао. А от щоб поповнити запаси вітамінів та інших мінералів, як уже згадувалося, необхідно споживати більше овочів і фруктів.
Вітамін А
Гарбуз – джерело вітаміну А / Фото Pexels
При його дефіциті волосся стає сухим і ламким. Також можуть спостерігатися зміни на шкірі голови, наприклад, гіперкератоз – потовщення (ороговінням) верхнього шару шкіри.
Вітамін А, крім того, стимулює ріст волосяних цибулин та покращує хімічний склад ліпідів, які продукуються сальними залозами.
Продукти-лідери за вмістом цього вітаміну:
- броколі;
- гарбуз;
- шипшина;
- капуста Кале;
- люцерна;
- морква;
- абрикоси;
- зелень петрушки;
- риб'ячий жир;
- болгарський перець (зелений і червоний);
- апельсини;
- помідори;
- крес-салат;
- селера;
- батат (солодка картопля);
- шпинат;
- молочні продукти (передусім вершкове масло);
- печінка.
Вітамін С
Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у синтезі колагену. При дефіциті цього вітаміну порушується процес вироблення кератин-асоційованих білків (тих, які утворюють матрицю волосся). Як результат, волосся стає ламким і січеться.
Де шукати аскорбінову кислоту
Найбільша кількість вітаміну міститься у:
- чорній смородині;
- чорницях;
- малині;
- цитрусових;
- паприці;
- квашеній капусті;
- зелені петрушки;
- капусті Кале;
- шпинаті.
Вітамін В1 (тіамін), В2 (рибофлавін) і В6 (піридоксин)
В яких продуктах міститься вітамін B / Фото Pexels
Ці елементи відіграють важливу роль у синтезі амінокислот, а також задіяні у процесах виробництва енергії, завдяки чому клітини волосяної матриці можуть стимулювати ріст стержня волосини.
Їжа, збагачена В1:
- ботвиння;
- буряк;
- кульбаба лікарська;
- грейпфрут;
- шпинат
Їжа, збагачена В2:
- ботвиння;
- морква;
- селера;
- зелений болгарський перець;
- капуста Кале;
- петрушка;
- шпинат
Їжа, збагачена В6:
- морква;
- лимон;
- грушка;
- картопля;
- шпинат.
Вітамін В5
Пантотенова кислота допомагає клітинам, які формують стержень волосини (кератиноцити) швидше синтезувати "будівельний" білок волосся – кератин.
Вітамін В5 міститься у:
- квасолі;
- білокачанній та цвітній капусті;
- овочах зеленого кольору;
- бджолиному пилку і молочку;
- грейпфруті;
- апельсинах;
- морській рибі.
Дієта для волосся: про що варто пам’ятати
Дієта для волосся / Фото Pexels
- Обмежте споживання кави;
- їжте багато овочів (передусім темно-зелених) і риби (найкраще надавати перевагу жирній морській);
- додавайте насіння льону та чіа у свої улюблені салати та коктейлі;
- білий пшеничний хліб замініть цільнозерновим;
- для приготування їжі використовуйте корисні жири – рапсову, оливкову, лляну олії;
- перекушуйте горіхами і насінням, а не чипсами;
- споживайте достатню кількість білка (бобові, молочні продукти і нежирне м'ясо та птицю);
- уникайте продуктів високого ступеня перероблення;
- відмовтеся від білого рафінованого цукру, алкоголю та фаст-фуду – вони негативно впливають не лише на стан волосся, а й загальний стан організму;
- подбайте про достатнє зволоження організму – вода очищає організм від токсинів і солей важких металів, допомагає засвоюватися вітамінам та покращує обмін речовин. Щодня випивайте не менше 2 літрів води.
Вітаміни повинні надходити в організм з їжею. Це беззаперечна аксіома. Але щоб пришвидшити відновлення волосся, їх можна (і треба) застосовувати й зовнішньо. Тож коли наступного разу купуватимете засоби догляду за волоссям, у виборі керуйтеся не рекламними гаслами, а тим, що написано на етикетці.
Звернуть увагу, чи входять до складу шампуню, маски для волосся чи кондиціонер-спрею нижчеперелічені інгредієнти:
- вітамін Е. Завдяки його дії, сальні залози відновлять нормальну роботу і покращиться кровообіг у шкірі голови. Шкіра не пересихатиме та зможе ефективно всмоктувати інші активні речовини, які володіють регенераційними властивостями;
- вітамін С, який, будучи потужним антиоксидантом, перешкоджатиме руйнівній дії вільних радикалів;
- вітамін Н (біотин), який постачатиме у волосяну матрицю сірку – елемент, необхідний для утворення кератину (основного будівельного матеріалу стержня волосини).
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Вітамінна маска своїми руками
Робитимемо її не з апельсина і не з ківі, а з… яєць. До складу яєць входять вітаміни і мікроелементи, які живлять волосся, лецитин, який його зміцнює і зволожує та білок, який попереджує ламкість. Яєчний жовток виконує роль натурального емульгатора, який зв’язує всі інгредієнти маски.
Отже, для маски нам знадобляться два курячих яйця, столова ложка рицинової олії і столова ложка меду. Всі складники ретельно змішайте і нанесіть на шкіру голови та волосся. Для кращого ефекту можете загорнути голову у рушник. Через 20 хвилин змийте маску теплою водою (ніколи не мийте голову надто гарячою чи холодною!).
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