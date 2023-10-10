Сертифікований дерматолог, доктор медичних наук Брюс Робінсон, пояснив, які бувають побічні ефекти від сухого гоління.

Дивіться також Чому обличчя зранку набрякає: топ-7 найпоширеніших причин

Сухе гоління шкідливе для вашої шкіри

Якщо ви голите шкіру без води, крему чи гелю для гоління, то це погано впливає на вашу шкіру, адже такий метод лише подразнює її. Лікар Брюс Робінсон радить вологе гоління, аби запобігти порізам від бритви.

Побічні ефекти від сухого бриття

Не варто вдаватися до сухого бриття людям з чутливістю шкіри, адже це лише ще більше подразнить її .

Якщо не намочити волосся перед голінням, то воно не зможе пом’якшитися перед видаленням. Без гелю бритва не зрізає волосся гладко, а це може призвести до його вростання.

Сухе гоління збільшує ризик порізу шкіри, а це підвищить зараження. Якщо у вас є прищ, то не варто його голити, оскільки інфекція може поширитися далі.