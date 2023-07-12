Випийте келих вина чи пива: ось чому це дуже корисно

Виявляється, алкоголь у помірних кількостях не тільки не шкодить, але й може принести неочікувану користь. Тож за пивом ви можете не тільки розслабитися, але й оздоровитися.

Алкоголь справді може дати несподівані переваги вашому організму, проте зверніть увагу: корисний він тільки у мінімальних кількостях. Не зловживайте пивом чи коктейлями, адже тоді ризики зростають, а користь для здоров'я стає все більш туманною.

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Чим корисний алкоголь

Експерти переконані, що для того, аби отримати всю можливу користь від алкоголю, жінкам не варто пити більше одного напою на день, а чоловікам – більше, ніж два. Якщо ви перебуваєте у хорошій спортивній формі, помірне вживання алкоголю зменшить ймовірність серцевого нападу на 25 – 40%. Також падають і ризики інсульту та затвердіння артерій.

Лікарі підозрюють, що це відбувається через те, що невелика кількість алкоголю підвищує рівень "хорошого" холестерину в крові. Та пам'ятайте, що зловживання спиртовмісними напоями може підвищити ризики серцевих захворювань.

Також дослідження показали, що люди, які помірно п'ють, набагато активніші за тих, хто не п'є взагалі. Такі люди частіше займаються спортом та навіть можуть отримати від нього більше користі.



Помірне вживання алкоголю допоможе уникнути інсульту / Фото Pexels​

З іншого боку, що більше ви тренуєтеся, то більша ймовірність того, що ви будете періодично випивати. І вчені поки що не зовсім впевнені, як саме працює цей зв'язок.

Ви могли й не підозрювати, але люди, які іноді випивають келих вина, мають набагато менше шансів отримати камені в нирках – ризики зменшуються на 33%. У боротьбі з цим захворюванням ще ефективніше пиво – воно зменшує ймовірність каменів в нирках на 41%.

Окрім того, алкоголь робить вас більш соціальними – проте цей його ефект, ви, певно, могли помітити й самі. Люди, які п'ють келих чи два в компанії, більш схильні посміхатися та залучати людей до розмови.

Вчені з'ясували, що кілька напоїв на тиждень можуть також захистити ваш мозок та знизити ризик хвороби Альцгеймера. Допоможе алкоголь і людям, які мають високий рівень цукру – він нормалізує його та запобігає розвитку діабету 2-го типу.