Яблука та банани вписуються у більшість дієт, а також можуть підживити вас та дати енергії на цілий день. Корисні ці фрукти для людей будь-якого віку, тож поспішіть додати їх до раціону.

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Чим корисні яблука та банани

Обидва фрукти містять прості та складні вуглеводи, а також чимало вітаміну С, магнію, калію та фітохімічних речовин. Яблука, наприклад, багаті на бета-криптоксантини та вітаміни В-комплексу. Тільки в одному плоді є 23% від рекомендованої добової норми клітковини.

Яблука корисні й через поліфеноли, які відомі позитивним впливом на здоров'я серцево-судинної системи. Натомість банани містять чимало антиоксидантів. Особливо багаті ці фрукти фенольними сполуками та бета-каротином. Тож якщо ви їстимете більше бананів, зможете захистити себе від мікробів та запалень.

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Та якщо порівняти яблуко й банан, нескладно помітити, що між ними є чимало відмінного. Хоча обидва фрукти принесуть чималу користь вашому організму, банани набагато поживніші.



Банани мають більшу поживну цінність / Фото Pexels

Одна порція яблука чи не вдвічі більша за порцію банана, та останній все ж містить різноманітніший комплекс корисних речовин: магній, калій, цинк та селен. Та є у бананах і недоліки – вони також багаті на калорії й вуглеводи.

Яблука ж містять більшу кількість вітамінів А та Е, лютеїну, зеаксантину та каротиноїдів.

Дієтологи радять вживати чотири порції цих фруктів на день, проте якщо ви стежите за калоріями, то, можливо, захочете зменшити кількість бананів у раціоні.