20 хвилин фізичної активності в день можуть продовжити життя: що про це відомо

Якщо у вас сидяча робота і ввечері у вас немає часу на прогулянку, то радимо все ж таки задуматися в першу чергу над своїм здоров'ям. Доведено, що 20-25 хвилин фізичних занять допомагають продовжити життя.

Нове дослідження показує, що приблизно 22 хвилини середньої та інтенсивної фізичної активності на день можуть продовжити вам життя та усунути підвищений ризик смерті.

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Чим більше люди залучають у своє життя спорт, тим більше в них зменшується ризик смертності.

Небезпека сидячого способу життя

Сидячий спосіб життя не є небезпечним, але його надлишок збільшує ризик захворювань та передчасну смерть.

Лікарка спортивної медицини Трейсі Заслоу зазначила, що чим менше ми активні, тим слабшим стає серцевий м’яз, тому фізична активність стає ще складнішою, оскільки виникає необхідність відновити серце. За її словами, сидячий спосіб життя пов’язаний із серцево-метаболічними захворюваннями.

Переваги активного життя

Активність допомагає підтримувати в нормі психічне здоров’я, знижує тривогу й депресію. Лікарка Трейсі Заслоу додає, що фізичні вправи сприяють кращому сну, сприяючи швидшому засинанню та досягненню більш глибокого сну.

Вона також зазначає, що людям старшого віку не обов’язково присвячувати понад 20 хвилин на вправи за один раз. Це може бути кілька підходів по 10 і 15 хвилин.