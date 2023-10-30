20 минут физической активности в день могут продлить жизнь: что об этом известно

Если у вас сидячая работа и вечером у вас нет времени на прогулку, то рекомендуем все же задуматься в первую очередь над своим здоровьем. Доказано, что 20-25 минут физических занятий помогают продлить жизнь.

Новое исследование показывает, что примерно 22 минуты средней и интенсивной физической активности в день могут продлить вам жизнь и устранить повышенный риск смерти.

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Чем больше люди вовлекают в свою жизнь спорт, тем больше у них уменьшается риск смертности.

Опасность сидящего образа жизни

Сидящий образ жизни не опасен, но его избыток увеличивает риск заболеваний и преждевременную смерть.

Врач спортивной медицины Трейси Заслоу отметила, что чем меньше мы активны, тем слабее становится сердечная мышца, поэтому физическая активность становится еще сложнее, поскольку возникает необходимость восстановить сердце. По ее словам, сидячий образ жизни связан с сердечно-метаболическими заболеваниями.

Преимущества активной жизни

Активность помогает поддерживать в норме психическое здоровье, снижает тревогу и депрессию. Врач Трейси Заслоу добавляет, что физические упражнения способствуют лучшему сну, способствуя более быстрому засыпанию и достижению более глубокого сна.

Она также отмечает, что людям постарше не обязательно посвящать более 20 минут на упражнения одномоментно. Это может быть несколько подходов по 10 и 15 минутам.