Чи можна застудитись, якщо змерзли чи випили холодне: відповідь МОЗ

Ви могли не раз чути, особливо від батьків, що у травні ще зарано одягати футболку, навіть якщо світить сонце, бо можна змерзнути та захворіти.

Тож у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чи можна застудитись після того, як людина вип'є холодне, з'їсть морозиво чи змерзне в ноги.

До слова Чи допоможе потовиділення побороти хворобу

Чому люди хворіють після переохолодження

Важливо розуміти, що першопричиною застуди чи гострого респіраторного вірусного захворювання є віруси, а не холод. Тому захворіти лише від незахищеного перебування на холоді не можна.

Проте між цим все-таки є зв'язок, адже переохолодження певної частини тіла може спричинити збій в імунній системі, через що наш організм стане куди вразливішим до вірусів, які провокують хвороби.

Водночас той факт, що найчастіше ми хворіємо у холодну пору року має пояснення. У цей час низькі температури сприяють легшому поширенню вірусів через краплини слини під час кашлю чи чхання. Тобто холод створює оптимальні умови для їхньої передачі особливо на закритому просторі.



Холод не провокує застуду, а лише сприяє поширенню вірусів / Фото Pexels

Окрім цього, низька температура на якійсь ділянці тіла спотворювала налаштування імунної системи – вроджена неспецифічна імунна реакція ставала слабшою. А це – перша ланка імунної відповіді на нову інфекцію,

– кажуть у МОЗ.

Загалом ризик захворіти збільшується, якщо ви, наприклад, проведете увесь день у легкому взутті, довго сидітимете навпроти потоку кондиціонера чи довго будете притулялися до бетонної стіни в укритті. Але важливо розуміти, що холод не є першопричиною хвороби.

Запобігти цьому можна. Потрібно просто загартовувати своє тіло: підтримувати оптимальну температуру (17 – 19 градусів у приміщенні вдень і 15 – 18 вночі), гуляти, активно відпочивати, провітрювати кімнату та вести здоровий спосіб життя.