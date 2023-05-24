Але саме на фоні цього народжується найбільше міфів. Один із таких – що хворобу можна "випотіти", обгорнувшись у численні ковдри. В МОЗ України пояснили, чому це не допоможе.

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Чи можна "випотіти" хворобу

Причина народження такого міфу – необізнаність. Річ у тім, що піт – це не причини одужання, а побічний ефект роботи імунної системи та регуляції температури тіла.

Як це працює, запитаєте ви. Температура здорового тіла є сталою. Змінюється вона зазвичай після контакту з чужорідними бактеріями чи вірусами, щоб активувати певні гени та дати імунну відповідь.

Коли тіло намагається нормалізувати температуру, починає виділятись піт. При хворобі це є свідченням того, що імунна реакція запустилася належним чином.



Лікуватись треба правильно / Фото Pexels

Стає зрозуміло, що не варто провокувати потовиділення перегріванням чи терпінням високої температури. Це не сприятиме подоланню хвороби, адже є всього лише ознакою боротьби імунітету з нею.

Якщо гарячка триває довго, то тіло досі отримує сигнал про присутність збудника і запалення триває. У таких випадках необхідно звертатись до лікаря.