Втомлені, але не можете заснути: чому так відбувається і що не можна робити перед сном

Інколи після того, як у нас був активний день і ми лягаємо втомлені спати, здається, що можемо заснути за кілька хвилин, але часто буває так, що не можемо зімкнути очей годинами. На це є кілька причин.

Нестабільний сон зустрічається дуже часто. Здається, що це так природно – заплющити очі та заснути, але часто це буває так складно, і щось не дає нам вночі спати.

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Я часто кажу, що сон – це життя. У цей час клітини нашого тіла відновлюються. Відпочинок лікує та необхідний для здоров'я тіла, розуму та духу,

– зазначає Лаурі Лідлі, президентка і викладачка клінічного сну в Центрі сну в Арізоні.

Коли ми погано спимо, то позбавляємо свій організм відновлюючих переваг, а це впливає на наше психічне та фізичне здоров’я.

Доктор медичних наук, сертифікований сімейний лікар та медичний консультант Aeroflow Sleep Моніка Мей розповідає, які можуть бути ризики від недосипання: погана концентрація, втома, дратівливість, проблеми з обміном речовин, високий кров'яний тиск та інсульт.



На порушення сну впливають кілька факторів / Фото Medfond

"Стрес, виснаження та позбавлення сну утворюють смертельний коктейль – разом вони можуть призвести до таких психічних розладів, як депресія і тривога", – додає Лаура Лідлі.

Ваше здоров'я та імунна система можуть різко погіршитися, а потенційний ризик розвитку хронічних захворювань, таких як гіпертонія, діабет 2 типу та хвороби серця, можуть суттєво зрости.

Причини, через які ви не можете спати вночі

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратівчинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Стрес

Потік думок про невиконані справи, дедлайни на роботі, проблеми в особистому житті – заважають нам розслабитися та заснути. Щоб цього уникнути Лідлі радить зайнятися справами, які допоможуть зняти стрес. Спробуйте помолитися чи зайнятися медитацією, виконуйте вправи з глибокого дихання, прийміть ванну, слухайте заспокійливу музику.

Телефон перед сном

Електронні пристрої, які випромінюють світло та видають шуми можуть ускладнити мозку розслаблення перед сном. Тобто вони порушують природний ритм сну організму, відволікаючи увагу і навіть помилково сигналізуючи про неспання.

Непостійний режим сну

Щоб не потрапити у пастку безсоння, спробуйте налагодити свій режим сну. Фіксований режим сну – це найкраще, що ви можете зробити, щоб постійно бути виспаними та легко засинати.



Непостійний режим сну може порушити сон / Фото Pexels

Алкоголь перед сном

Вживання алкоголю хоч і викликає сонливість, але ви точно будете прокидатися кілька разів за ніч, і на ранок будете себе погано почувати, адже ваш організм не відновиться.

Кофеїн

Споживання кофеїну може викликати нервозність, особливо якщо його вживати занадто близько до сну. Кофеїн затримується в нашому організмі кілька годин, тож якщо ви вип’єте його перед сном, тим більше не зможете заснути.

Переїдання

Лікарка Моніка Мей зазначає, що прийом їжі перед сном може завдати шкоди, оскільки шлунок починає перетравлювати їжу, тобто організм все ще працює замість того, щоб відпочити.