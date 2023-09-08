Уставшие, но не можете заснуть: почему так происходит и что нельзя делать перед сном

Иногда после того, как у нас был активный день и мы ложимся уставшие спать, кажется, что можем заснуть через несколько минут, но часто бывает так, что не можем сомкнуть глаз часами. Этому есть несколько причин.

Нестабильный сон встречается очень часто. Кажется, это так естественно – закрыть глаза и уснуть, но часто это бывает так сложно, и что-то не дает нам спать ночью.

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Я часто говорю, что сон – это жизнь. В ето время клетки нашего тела восстанавливаются. Отдых лечит и необходим для здоровья тела, ума и духа,

– отмечает Лаури Лидли, президент и преподавательница клинического сна в Центре сна в Аризоне.

Когда мы плохо спим, лишаем свой организм восстанавливающих преимуществ, а это влияет на наше психическое и физическое здоровье.

Доктор медицинских наук, сертифицированный семейный врач и медицинский консультант Aeroflow Sleep Моника Мэй рассказывает, какие могут быть риски недосыпания: плохая концентрация, усталость, раздражительность, проблемы с обменом веществ, высокое кровяное давление и инсульт.



На нарушение сна влияют несколько факторов.

"Стресс, истощение и лишение сна образуют смертельный коктейль – вместе они могут привести к таким психическим расстройствам, как депрессия и тревога", – добавляет Лаура Лидли.

Ваше здоровье и иммунная система могут резко ухудшиться, а потенциальный риск развития хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет 2 типа и заболевания сердца, могут существенно возрасти.

Причины, по которым вы не можете спать ночью

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратовоказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Стресс

Поток мыслей о невыполненных делах, дедлайнах на работе, проблемах в личной жизни – мешают нам расслабиться и заснуть. Чтобы этого избежать, Лидли советует заняться делами, которые помогут снять стресс. Попытайтесь помолиться или заняться медитацией, выполняйте упражнения по глубокому дыханию, примите ванну, слушайте умиротворяющую музыку.

Телефон перед сном

Электронные устройства, излучающие свет и издающие шумы могут затруднить мозг расслабления перед сном. То есть они нарушают естественный ритм сна организма, отвлекая внимание и даже ошибочно сигнализируя о бодрствовании.

Непостоянный режим сна

Чтобы не попасть в ловушку бессонницы, попробуйте настроить режим сна. Фиксированный режим сна – это самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы постоянно высыпаться и легко засыпать.



Непостоянный режим сна может нарушить сон.

Алкоголь перед сном

Употребление алкоголя хоть и вызывает сонливость, но вы точно будете просыпаться несколько раз за ночь, и к утру будете себя плохо чувствовать, ведь ваш организм не восстановится.

Кофеин

Потребление кофеина м оже вызвать нервозность, особенно если его употреблять слишком близко ко сну. Кофеин задерживается в нашем организме несколько часов, так что если вы выпьете его перед сном, тем более не сможете заснуть.

Переедание

Врач Моника Мэй отмечает, что прием пищи перед сном может причинить вред, поскольку желудок начинает переваривать пищу, то есть организм все еще работает вместо того, чтобы отдохнуть.