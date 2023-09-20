Будьте обережні: що станеться з вашими зубами, якщо їх чистити лише один раз в день

Напевно кожен з нас після втомленого дня лягав у ліжко та забував почистити зуби перед сном. Здавалося б, великої проблеми в цьому немає, втім фахівці наводять кілька фактів, чому так робити не варто.

За даними Американської стоматологічної асоціації, вам варто чистити зуби два рази в день фторованою зубною пастою кожні дві хвилини щодня. Дантистка Дженніфер Осей-Фосу рекомендує чистити зуби не більше трьох разів на день, оскільки занадто часта чистка може видаляти зубну емаль.

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Чистка зубів два рази в день приносить більше користі, ніж збереження свіжості дихання. Якщо ви не будете чистити зуби два рази на день, у вас буде високий ризик накопичення нальоту на зубах,

– зазначив стоматолог.

Зубний наліт – це нечітка липка плівка, яку ви відчуваєте на зубах, коли давно не чистили зуби. За словами лікарки Осей-Фос, якщо не видалити наліт, він може викликати гінгівіт і потенційно перерости в серйозну інфекцію ясен. Регулярно видаляючи їжу із зубів, ви також запобігаєте карієсу та захворюванням ясен.

Найкращий час для чищення зубів – ранок після пробудження та вечір перед сном.

"Слина допомагає запобігти попаданню бактерій на зубну емаль. Однак вироблення слини значно знижується в нічний час, що робить чищення зубів перед сном критично важливим для вашої гігієни порожнини рота. Згодом пропуск чищення зубів уночі може призвести до значної шкоди", – зазначила лікарка.



Чистіть зуби двічі на день / Фото Pexels

Що буде, якщо чистити зуби один раз на день

Чистка зубів один раз на день є недостатньою для підтримки гігієни ротової порожнини. Щоб на зубах утворився наліт, потрібно від 4 до 12 годин. І чим довше бактерії залишаться на зубах, тим більше проблем вони можуть завдати.

Це може бути карієс, захворювання та запалення ясен, хронічний неприємний запах з рота, збільшення кількості бактерій у ротовій порожнині.