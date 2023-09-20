Будьте осторожны: что произойдет с вашими зубами, если их чистить только один раз в день

Наверное, каждый из нас после усталого дня ложился в постель и забывал почистить зубы перед сном. Казалось бы, большой проблемы в этом нет, впрочем, специалисты приводят несколько фактов, почему так делать не стоит.

По данным Американской стоматологической ассоциации, вам следует чистить зубы два раза в день фторированной зубной пастой каждые две минуты каждый день. Дантистка Дженнифер Осей-Фоссу рекомендует чистить зубы не более трех раз в день, поскольку слишком частая чистка может удалять зубную эмаль.

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Чистка зубов два раза в день приносит больше пользы, чем сохранение свежести дыхания. Если вы не будете чистить зубы два раза в день, у вас будет высокий риск накопления налета на зубах,

– отметил стоматолог.

Зубной налет – это нечеткая липкая пленка, которую вы ощущаете на зубах, когда давно не чистили зубы. По словам врача Осей-Фос, если не удалить налет, он может вызвать гингивит и потенциально перерасти в серьезную инфекцию десен. Регулярно удаляя пищу из зубов, вы также предотвращаете кариеса и заболеванием десен.

Самый лучший время для чистки зубов – утро после пробуждения и вечер перед сном.

"Слюна помогает предотвратить попадание бактерий на зубную эмаль. Однако выработка слюны значительно снижается в ночное время, что делает чистку зубов перед сном критически важной для вашей гигиены полости рта. Впоследствии пропуск чистки зубов ночью может привести к значительному вреду", - отметила врач.



Чистите зубы дважды в день / Фото Pexels

Что будет, если чистить зубы один раз в день

Чистка зубов один раз в день недостаточна для поддержания гигиены полости рта. Чтобы на зубах образовался налет, нужно от 4 до 12 часов. И чем дольше бактерии останутся на зубах, тем больше проблем они могут доставить.

Это может быть кариес, заболевания и воспаление десен, хронический неприятный запах изо рта, увеличение количества бактерий в полости рта.