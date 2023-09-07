Що станеться, якщо приймати душ під час грози: відповідь вразить

Часто коли вирує негода надворі, вдома ми займаємося рутинними справами – готуємо, прибираємо, приймаємо в душ. Не кожен з нас замислюється над тим, що наші банальні звички можуть в окремих випадках завдати нам шкоди.

Що станеться, якщо прийняти душ під час грози

Момент, коли надворі гроза, а ми вдома – видається нам доволі розслабляючим, тож нам хочеться прийняти душ чи ванну для повного відпочинку, втім лікарка, доктор медичних наук та спеціаліст з медичної безпеки Мері Енн Купер радить відмовитися від цієї ідеї.

Блискавка може потрапити у воду, тому що вода проводить електрику. Далі Блискавка вона може пройти через водогін, а потім побічно вразити вас і викликати травму. Блискавка навіть рухається швидше через трубопроводи, дроти та метал, створюючи безпосередню загрозу, якщо потрапить у ваш будинок,

– зазначила Мері Енн Купер.

Окрім того, за даними Національної ради з блискавкозахисту, під час грози слід уникати будь-яких дій у приміщенні, пов'язаних із сантехнічними роботами. До прикладу, миття посуду чи прання одягу.



Постарайтеся уникати прийому душу під час блискавки / Фото Pexels

Можливі наслідки удару блискавки

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), блискавка вп'ятеро гарячіша за Сонце.

І хоча випадки вдаряння блискавки трапляється рідко (за даними NWS, ймовірність отримати удар протягом життя становить приблизно 1 з 15 300), будь-який прямий або опосередкований контакт із блискавкою може призвести до серйозної і, можливо, незворотної травми.

За словами лікарки Мері Енн Купер, до найпоширеніших побічних ефектів від удару блискавки входить травма головного мозку, хронічний біль, слабкі опіки.

Травма блискавкою – це травма нервової системи, а не опік. У більшості випадків опіки від блискавки дуже незначні і не вимагають госпіталізації,

– додала лікарка.

Втім травма головного мозку внаслідок удару блискавки може викликати серйозніші наслідки, такі як амнезія, забудькуватість та труднощі у освоєнні нових навичок.

Чого варто уникати під час грози

За словами лікарки, під час сильної грози варто уникати перебування на вулиці, будь-яких контактів з електричними розетками, зачиняйте вікна та двері.

Повноцінно користуватися всіма приладами, що підключені до розеток та приймати душ можна вже після 30 хвилин після завершення грози.