Что произойдет, если принимать душ во время грозы: ответ поразит

Часто когда бурлит ненастье на улице, дома мы занимаемся рутинными делами – готовим, убираем, ходим в душ. Не каждый из нас задумывается о том, что наши банальные привычки могут в отдельных случаях нанести нам вред.

Что произойдет, если принять душ во время грозы

Момент, когда на улице гроза, а мы дома – кажется нам довольно расслабляющим, поэтому нам хочется принять душ или ванную для полного отдыха, впрочем врач, доктор медицинских наук и специалист по медицинской безопасности Мэри Энн Купер советует отказаться от этой идеи.

Молния может попасть в воду, потому что вода производит электричество. Далее Молния она может пройти через водопровод, а затем косвенно поразить вас и вызвать травму. Молния даже двигается быстрее через трубопроводы, провода и металл, создавая непосредственную угрозу, если попадет в ваш дом,

– отметила Мэри Энн Купер.

Кроме того, по данным Национального совета по молниезащите, во время грозы следует избегать каких-либо действий в помещении, связанных с сантехническими работами. К примеру, мытье посуды или стирку одежды.



Постарайтеся уникнути прийому душу під час молнии / Фото Pexels

Возможные последствия удара молнии

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), молния в пять раз горячее Солнца.

И хотя случаи удара молнии случается редко (по данным NWS, вероятность получить удар в течение жизни составляет примерно 1 из 15 300), любой прямой или опосредованный контакт с молнией может привести к серьезной и, возможно, необратимой травме.

По словам врача Мэри Энн Купер, в самые распространенные побочные эффекты от удара молнии входит травма головного мозга, хроническая боль, слабые ожоги.

Травма молнией – это травма нервной системы, а не ожог. В большинстве случаев ожоги от молнии очень незначительны и не требуют госпитализации,

– добавила врач.

Впрочем, травма головного мозга в результате удара молнии может вызвать более серьезные последствия, такие как амнезия, забывчивость и трудности в освоении новых навыков.

Чего следует избегать во время грозы

По словам врача, во время сильной грозы следует избегать пребывания на улице, любых контактов с электрическими розетками, закрывайте окна и двери.

Полноценно пользоваться всеми приборами, подключенными к розеткам и принимать душ можно уже через 30 минут после грозы.