Ось що станеться, якщо з'їсти надто багато меду

Мед – це, здавалося б, здорова закуска, яка стала б чудовою заміною цукру. Проте навіть з ним треба бути обережними, адже велика кількість продукту може нашкодити. А скільки меду – занадто багато?

Користь меду загальновідома: він допомагає у схудненні, повний поживних речовин та може стати чудовим доповненням до здорового раціону. Проте чи замислювалися ви над тим, що станеться з вашим тілом, якщо ви їстимете забагато меду?

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Як мед може нашкодити

Мед містить цукор та вуглеводи, і обидві речовини – у досить великих кількостях. Якщо ви швидко з'їсте велику кількість цього продукту, рівень цукру у крові може різко підвищитися. Тож якщо ви хворієте на цукровий діабет, вам варто бути обережними з цим солодким продуктом.

Мед часто вважають дуже корисним для врегулювання артеріального тиску, проте якщо ви з'їсте його надто багато, ви можете піддати себе ризику гіпотонії. А в довгостроковій перспективі велика кількість меду може негативно вплинути на здоров'я серця.



Велика кількість меду може понизити тиск / Фото Pexels

Варто уникати цього продукту й тим людям, які страждають від закрепів, адже мед може тільки погіршити їх. У медові є багато фруктози, і це може призвести до здуття живота чи діареї через неспроможність організму швидко перетравлювати цукор, що міститься в медові.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

До того ж надмірна кількість цього солодкого продукту може спричинити набір ваги. Мед багатий не лише на вітаміни та мінерали, а й на калорії, тож якщо ви слідкуєте за фігурою, спробуйте контролювати кількість спожитого меду.

І останній негативний ефект меду – ймовірні проблеми з зубами. Якщо ви їстимете надто багато цукру, це може сприяти карієсу. Близько 82% меду – це цукор, і цієї кількості цілком достатньо, щоб пошкодити зуби.

Та для того, щоб уникнути цих побічних ефектів, не варто відмовлятися від меду. Експерти переконані, що 50 мілілітрів продукту на день буде оптимальною кількістю, від якої ви отримаєте максимум користі та не завдасте зайвої шкоди своєму здоров'ю.