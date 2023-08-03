Якщо зазвичай ви утилізовуєте кавову гущу, просто викидаючи її, подумайте над тим, щоб дати їй другий шанс та використати у домашньому господарстві.

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Позбудьтеся шкідників

Якщо в вашому помешканні вистачає комах, яких ви ніяк не можете позбутися, вам варто застосувати проти них кавову гущу. Виявляється, різноманітні жуки дуже погано переносять запах інтенсивних кислот та аромат кавової гущі.

Якщо ви не хочете допустити до свого дому мурах, спробуйте прокласти смугу з кавової гущі товщиною в кілька сантиметрів навколо вразливих місць помешкання.

Допоможе використана кава й проти слимаків та равликів у саду, і допоможе вберегтися від них зовсім тонка смуга гущі.

Зробіть скраб для тіла

Зерниста текстура та склад кави ідеально підходять для того, щоб використати її для скрабу. Просто додайте до залишків ранкового напою кілька інгрежієнтів, і ви отримаєте чудовий домашній засіб.

Щоб зробити скраб, змішайте:

використану кавову гущу;

натуральну олію (кокосову чи мигдальну);

коричневий цукор.



Каву можна використати для скрабу / Фото Pexels

Використайте гущу для свого волосся

Ви знаєте ще не про усі неймовірні властивості кавової гущі: вона може допомогти ще й з видаленням липких залишків засобів для волосся з коренів.

Часто ваші шампуні та бальзами для волосся залишаються в локонах, і це може спричинити чимало проблем та зіпсувати вашу зачіску. Якщо ж ви триматимете баночку з кавовою гущею у душі, ви зможете використати її для полоскання волосся.

Підживіть кімнатні рослини

Ви можете використати гущу з кави й для ваших рослин, адже вона надзвичайно багата на азот та привабить корисних бактерій та комах.

Земля, підживлена гущею, також збагачується калієм, магнієм, кальцієм та іншими вітамінами та мінералами. Втім, будьте обережні, щоб не підживити кавою ті рослини, які можуть бути чутливими до підвищеної кислотності.