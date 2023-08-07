Ви їсте забагато солі: ось що розповіли вчені

Сіль потрібна для людського організму, але вона приноситиме користь тільки тоді, коли ви не їстимете її занадто багато. Саме ця сполука сильно впливає на тіло та може спричинити немало проблем.

Здебільшого критику викликає вживання цукру, але не варто забувати й про те, що у надмірних кількостях вам може зашкодити й сіль. Хоча сама собою вона не є шкідливою, зловживати нею не можна.

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Як сіль може нашкодити

Перш за все, варто пам'ятати, що натрій і сіль – це не одне й те саме. Сіль складається з двох компонентів – мінералів натрію та хлориду, по 40% і 60% відповідно.

І на ваше здоров'я негативно впливатиме саме натрій, якщо ви з'їсте його надто багато. Водночас у невеликих кількостях він допомагає нервам і м'язам правильно функціонувати та балансує кількість рідини в організмі.

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На день ви маєте споживати приблизно 1500 міліграмів цієї сполуки, інакше можете зіштовхнутися з низьким кров'яним тиском та дисбалансом електролітів.



Невелика кількість солі потрібна тілу / Фото Pexels​

Якщо у вашому організмі мало натрію, ви відчуєте:

запаморочення;

брак енергії та втому;

нудоту;

головний біль.

Та більшість людей не відчувають проблеми з нестачею натрію, адже він є не лише в солі, але й в багатьох інших продуктах.

Скільки солі на день можна їсти

Дорослим рекомендують вживати не більше, ніж 2300 міліграмів натрію на день, а це приблизно одна чайна ложка солі. Якщо ви з'їсте більше за цю кількість, можете зіштовхнутися з численними проблемами зі здоров'ям.

Серед наслідків надлишку солі – набряки на обличчі й тілі, погіршення роботи мозку та підвищений кров'яний тиск.

Також варто замислитися про зменшення споживання солі у випадку, якщо ви часто відчуваєте здуття живота, спрагу та безсоння.