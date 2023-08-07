Їжа підживлює нашу імунну систему та допомагає їй створювати нові імунні клітини, захисні антитіла, білки та ферменти.

До теми Додайте в свій раціон: 12 найкращих продуктів для покращення здоров'я кишечника

Згідно з дослідженнями, якщо забезпечувати ваш організм ключовими поживними речовинами за допомогою збалансованого харчування, то це один із кращих способів запобігти застуді, шлунковим інфекціям тощо.

Дієтологиня Мері Вейлер пояснює, що це залежить частково від того, що травний тракт, через який проходить ваша їжа, містить 70% імунної системи та більшу частину кишкового мікробіома. Мікроорганізми, що становлять мікробіом вашого кишечника, потребують здорового балансу харчових бактерій для функціонування і, отже, підтримки оптимального імунного здоров'я.

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Імунна система захищає організм від будь-яких сторонніх речовин (таких як бактерії, віруси, паразити або грибки), які можуть потрапити у ваш організм та завдати шкоди.

Люди з ослабленою імунною системою - ті, у кого є аутоімунні захворювання, серйозні інфекції, ВІЛ, люди, які проходять хіміотерапію, або навіть вагітні жінки - піддаються набагато вищому ризику контакту з мікробами, які викликають інфекцію. Тому для цих груп населення ще важливіше підтримувати свою імунну систему за допомогою збалансованого харчування.

Продукти наведені нижче підвищать ваш імунітет, оскільки вони багаті на поживні речовини та допоможуть організму боротися зі шкідливими патогенами.

Йогурт, курячий суп, часник, свинина, мигдаль, батат, імбир, болгарський перець, броколі, яйця, гриби, кефір, жирна риба, цитрусові, насіння соняшника, ожина, куряча грудка, бобові, ківі, чорниця.



Ці 20 продуктів покращать ваш імунітет / Фото з Pexels