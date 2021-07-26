Чому не варто їсти булочки з супермаркету: поради від дієтолога

Є продукти, які негативно впливають на здоров'я і які точно не можна занести у список "правильних".

Австралійська дієтологиня Сьюзі Баррелл (Susie Burrell) розповіла про продукти, яких слід уникати в своєму раціоні.

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Вона зазначила, що ніколи не готує на рослинному маслі. Зазвичай, його виготовляють із суміші різних масел, причому найчастіше серед інгредієнтів є пальмова олія, у якій багато небажаних якостей.

Також лікарка не рекомендує вживати маргарин, бо зайвий жир, без якого може обійтися організм.

Дієтологиня не рекомендує не купувати випічку в супермаркетах, оскільки в ній часто містяться шкідливі насичені жири і транс-жири. Проте найбільшою загрозою для здоров'я, є газована вода й інші освіжаючі безалкогольні напої. Пристрасть до них тісно пов'язана з надмірною вагою, діабетом 2-го типу й ожирінням у дітей.