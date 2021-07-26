Почему не стоит есть булочки из супермаркета: советы от диетолога

Есть продукты, которые негативно влияют на здоровье и которые точно нельзя занести в список "правильных".

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) рассказала о продуктах, которых следует избегать в своем рационе.

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Она отметила, что никогда не готовит на растительном масле. Обычно, его изготавливают из смеси различных масел, причем чаще всего среди ингредиентов есть пальмовое масло, в которой много нежелательных качеств.

Также врач не рекомендует употреблять маргарин, потому что это лишний жир, без которого может обойтись организм.

Диетолог не рекомендует не покупать выпечку в супермаркетах, поскольку в ней часто содержатся вредные насыщенные жиры и транс-жиры. Однако угрозой для здоровья, является газированная вода и другие освежающие безалкогольные напитки. Страсть к ним тесно связана с избыточным весом, диабетом 2-го типа и ожирением у детей.