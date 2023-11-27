Як визначити, що вам не вистачає вітамінів: ось що можуть розповісти нігті

Щонайменше кілька разів за життя ви, певно, зіштовхувалися зі змінами у нігтях – вони ставали білими, розслоювалися чи починали лущитися. Ці та інші ознаки можуть свідчити про те, що вашому тілу не вистачає деяких вітамінів.

Нігті, як і шкіра, є частиною вашої покривної системи, або ж зовнішнього шару тіла – він також включає шкіру, волосся та різноманітні залози. І ця система діє як бар'єр між зовнішнім світом та вашим організмом, і саме вона дає знати, коли організму не вистачає певних речовин. Про проблеми з нігтями, які відбуваються через дефіцит вітамінів, розповіла докторка медичних наук Брінна Коннор.

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Зміна кольору нігтів

Якщо у вашому тілі не вистачає вітаміну B12, це може призвести до того, що колір ваших нігтів зміниться на синюшний та сіро-коричневий – про це попереджає дієтологиня Габріела Чапек. Цей вітамін є надзвичайно важливим для тіла, адже він допомагає у підтриманні здоров'я клітин та створенні ДНК.

До продуктів з високим вмістом вітаміну В12 належить яловичина, морепродукти та молочні продукти, тож люди, що дотримуються веганської чи вегетаріанської дієти, мають більше шансів отримати дефіцит цього вітаміну. У такому випадку потрібно спробувати отримати необхідну поживну речовину з деяких збагачених продуктів та іншої їжі.

Серед інших симптомів низького рівня вітаміну B12:

втома;

запаморочення та задишка;

прискорене серцебиття;

бліда чи жовта шкіра;

оніміння та поколювання у пальцях рук та ніг.

Білі смуги чи лінії

Скоріш за все, білі плями на ваших нігтях викликані зовнішніми причинами – наприклад ударами чи пошкодженнями під час манікюру, та смуги можуть свідчити про нестачу вітаміну. Зокрема, смуги можуть означати, що вам варто збільшити кількість продуктів із цинком, калієм та кальцієм у своєму раціоні. Також не завадить їсти більше їжі, яка містить вітаміни В-комплексу.

Якщо вам не вистачає цинку, спробуйте споживати м'ясо – яловичину, індичку чи свинину, а також додайте до меню сочевицю, тофу та нут. Кальцій натомість найлегше знайти у молочних продуктах, а також деяких бобах та насінні.



Нігті можуть показати недостачу деяких видів вітамінів / Фото Pexels

Зазубрини

До зазубрин у нігтях можуть призвести кілька різних факторів, а саме нестача вітаміну С або ж фолієвої кислоти. Для того, щоб позбутися цієї проблеми, спробуйте їсти більше фруктів та овочів – червоного болгарського перцю, ківі, полуниці, броколі тощо, адже у цих продуктах міститься досить багато вітаміну С.

Ці є продукти є хорошим джерелом фолієвої кислоти.

Ламкі та потріскані нігті

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Дефіцит деяких матеріалів може спричинити серйозну ламкість нігтів, і до найбільш поширених поживних речовин належать кальцій, залізо та біотин.

Ще до того, як ви відвідаєте лікаря та дізнаєтеся про дефіцит заліза, про його нестачу можуть свідчити сухі та потріскані нігті. Якщо ви зіштовхнулися з цією проблему, спробуйте додати до раціону більше шпинату, квасолі та каш.