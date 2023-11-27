Как определить, что вам не хватает витаминов: вот что могут рассказать ногти

По меньшей мере, несколько раз при жизни вы, вероятно, сталкивались с изменениями в ногтях – они становились белыми, расслаивались или начинали шелушиться. Эти и другие признаки могут свидетельствовать о том, что вашему телу не хватает некоторых витаминов.

Ногти, как и кожа, являются частью вашей покровной системы или внешнего слоя тела – он также включает кожу, волосы и разнообразные железы. И эта система действует как барьер между внешним миром и вашим организмом и именно она дает знать, когда организму не хватает определенных веществ. О проблемах с ногтями, которые происходят из-за дефицита витаминов, рассказала доктор медицинских наук Бринна Коннор.

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Изменение цвета ногтей

Если в вашем теле не хватает витамина B12, это может привести к тому, что цвет ваших ногтей изменится на синюшный и серо-коричневый – об этом предупреждает диетология. Габриелла Чапек. Этот витамин очень важен для тела, ведь он помогает в поддержании здоровья клеток и создании ДНК.

К продуктам с высоким содержанием витамина В12 относятся говядина, морепродукты и молочные продукты, поэтому у людей, придерживающихся веганской или вегетарианской диеты, есть больше шансов получить дефицит этого витамина. В таком случае необходимо попытаться получить необходимое питательное вещество из некоторых обогащенных продуктов и другой пищи.

Среди других симптомов низкого уровня витамина B12:

усталость;

головокружение и одышка;

учащенное сердцебиение;

бледная или желтая кожа;

онемение и покалывание в пальцах рук и ног.

Белые полосы или линии

Скорее всего, белые пятна на ваших ногтях вызваны внешними причинами – например, ударами или повреждениями во время маникюра, и полосы могут свидетельствовать о недостатке витамина. В частности, полосы могут означать, что вам следует увеличить количество продуктов с цинком, калием и кальцием в своем рационе. Также не помешает есть больше пищи, содержащей витамины В-комплекса.

Если вам не хватает цинка, попробуйте употреблять в пищу мясо – говядину, индейку или свинину, а также добавьте в меню чечевицу, тофу и нут. Кальций легче всего найти в молочных продуктах, а также некоторых бобах и семенах.



Ногти могут показать недостаток некоторых видов витаминов / Фото Pexels

Зазубрины

К зазубринам в ногтях может привести несколько различных факторов, а именно недостаток витамина С или фолиевой кислоты. Чтобы избавиться от этой проблемы, попробуйте есть больше фруктов и овощей – красного болгарского перца, киви, клубники, брокколи и т.д., ведь в этих продуктах содержится достаточно много витамина С.

Эти продукты являются хорошим источником фолиевой кислоты.

Ломкие и потрескавшиеся ногти

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Дефицит некоторых материалов может повлечь за собой серьезную ломкость ногтей, и к наиболее распространенным питательным веществам относятся кальций, железо и биотин.

Еще до того, как вы посетите врача и узнаете дефицит железа, о его недостатке могут свидетельствовать сухие и потрескавшиеся ногти. Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте добавить в рацион больше шпината, фасоли и каш.