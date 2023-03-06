Обережно пийте чай на роботі: вчені попередили про офісну небезпеку
Джерело:LadBible
Випити каву або ж чай під час обідньої перерви за розмовою з колегами – чудова нагода перемкнутись з робочого режиму.
Проте вчені з Великої Британії застерігають, що приготування чаю в офісі може бути небезпечним для здоров'я. Розповідаємо про їхні побоювання детальніше.
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Чи може бути небезпечним приготування чаю в офісі
Британські науковці оприлюднили результати нового експерименту, який провели на кухнях в офісних приміщеннях. Виявилось, що у таких місцях величезна концентрація небезпечних бактерій.
Наймасштабніші скупчення виявили на дверних ручках, дверцятах холодильників, кавомашинах, кнопках мікрохвильовок та чайниках. За висновками дослідників, причина такого "забруднення" у неправильній гігієні, тобто офісний персонал не ретельно миє або взагалі не миє руки після відвідування туалету.
На поверхнях спільної кухні в офісних приміщеннях виявили кілька типів бактерій, зокрема E.coli, який викликає шлунково-кишкові захворювання, pseudomonas (респіраторні інфекції) та Klebsiella (може призвести до пневмонії). Також відшукали на усіх предметах грибкові інфекції.
Перед чаюванням завжди мийте руки / Фото Pexels
Загалом найбруднішими були дверні ручки холодильника, кавоварка та чайник, через що звичайне чаювання чи перекус може стати небезпечним. Але вчені закликають не панікувати, адже запобігти поширенню інфекцій в офісі та вберегти себе легко – якомога частіше мийте руки.
Головне пам'ятати, що бактерії абсолютно невидимі, тому чисті, на перший погляд, предмети насправді можуть бути середовищем для багатьох різних мікробів,
– резюмує директорка відділу громадського здоров'я Воррінгтона та комісарка дослідження Тара Радж.