Однією з таких згубних традицій є "заїдати" обід чи вечерю чимось солоденьким. Помічали таке бажання у себе? Розповідаємо, чому це відбувається та як позбутись.

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Після їди хочеться закусити солодким: пояснюємо чому

Про цікавий феномен розповіла медикиня клініки Smart Medical Center у тік-тоці. Насправді існує кілька причин, які породжують тягу до солодкого після основного прийому їжі. Відтак людина може відчувати потребу у тому, щоб:

довершити прийом їжі;

зняти стрес;

отримати додаткову насолоду.

Експертка зазначає, що бажання потішити себе солоденьким часом можна сплутати з відчуттям спраги. Така помилка буде коштувати вам зайвих калорій, тож ви завжди можете уникнути ризиків, випивши склянку води. Цей трюк допоможе уникнути вживання солодкого у надмірній кількості.

Тож вживати воду під час і після їди можна і навіть треба. Це полегшує роботу травної системи та є гарною профілактикою закрепу. Нагадаємо, як можна вирахувати свою добову норму споживання води: 30 множимо на масу нашого тіла. Результат отримуємо в мілілітрах і біжимо поповнювати водний баланс.