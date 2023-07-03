Ця проста звичка сповільнює старіння і продукує щастя

Ви, ймовірно, думаєте, що єдине, що може сповільнити старіння – це дороговартісні косметичні процедури та операції. Втім, буддійські ченці ще століття тому вигадали набагато простіший спосіб збереження молодості.

Якщо ви протягом тривалого часу відчуваєте себе втомленими та пригніченими, спробуйте попрактикувати медитацію. Ви відчуєте позитивні зміни, навіть якщо приділятимете їй всього по 10 хвилин на день!

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Медитація допоможе зберегти молодість

Медитація – це тренування свідомості, яке буддистські ченці практикували ще 2500 років тому. Втім, актуальною і корисною вона залишається і досі. Вчені довели, що регулярні заняття медитацією позитивно впливають на імунну систему.

Після короткострокової програми медитації в учасників дослідження розвинулася сильніша імунна відповідь на ін'єкцію від грипу. А здорова імунна система – це запорука оптимального фізичного здоров'я загалом,

– поділилася докторка Еліза Бялилєв.

Окрім того, під час занять медитацією активуються ті частини мозку, що відповідають за позитивні емоції. Науковці стверджують, що ця проста звичка може допомогти людям, які страждають від депресії та тривожності. Ба більше, якщо ви часто медитуватимете, зможете відчувати щастя набагато яскравіше.

Всього десяти хвилин медитації на день достатньо, щоб помітити позитивні зміни, про які говорять і люди, що практикують її – посилення позитивних емоцій, зниження негативних емоцій і впливу стресу, підвищення самосвідомості та концентрації уваги в повсякденному житті,

– розповіла докторка.



Медитація допоможе вам стати щасливішими / Фото Pexels

Та медитація впливає не тільки на психічне здоров'я; під час цієї практики активніше виробляється фермент теломераза, який захищає ДНК від старіння та стресу.

Поділилася експертка і поширеною оманою щодо медитації: чимало людей, які тільки починають її практикувати, намагаються повністю очистити розум і не думати взагалі, а це просто неможливо. Бялилєв розповіла, що достатньо спробувати зрозуміти свої думки, поставитися до них по-новому, а сама практика дає можливість "стати господарем, а не рабом свого розуму".

Якщо ви хочете почати медитацію, варто спершу знайти тихе місце. Проте експерти радять намагатися впроваджувати цю практику в усі аспекти свого життя і ставитися свідомо до занять спортом, взаємин з людьми та роботи.