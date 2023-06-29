Ймовірно, ви думаєте, що заняття спортом – це занадто складно та забирає багато часу. У такому випадку ранкові прогулянки можуть стати для вас чудовою альтернативою, адже вони також можуть допомогти скинути вагу та підтримувати м'язи у тонусі.

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Чому варто почати ходити вранці

Вчені довели, що ходьба на вулиці чудово допомагає збадьоритися. Дослідження показали, що 20-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі дає набагато більше сил і енергії, ніж така сама прогулянка в приміщенні. Також 18 опитаних жінок розповіли, що 10 хвилин ходьби допомогли їм позбавитися симптомів недосипу.

Ранкові прогулянки допоможуть вам не лише прокинутися, але й розпочати новий день у хорошому настрої. Науковці стверджують, що якщо гуляти по пів години п'ять разів на тиждень, можна полегшити симптоми депресії, знизити рівень втоми, підвищити самооцінку та зменшити тривожність.

Вам варто спробувати ходьбу і якщо ви намагаєтеся скинути вагу. Під час 30-хвилинної прогулянки ви можете спалити до 150 калорій, і разом зі здоровою дієтою та заняттями спортом це допоможе легко і швидко схуднути. Дослідники зазначають, що для втрати ваги вам варто гуляти натщесерце, адже це сприяє метаболізму і травленню.

Ходьба допомагає і в зміцненні ваших м'язів. Для того, щоб отримати максимальну користь, потрібно ходити у середньому чи швидкому темпі. Також ви можете спробувати змінити свій звичний маршрут та більше ходити сходами, пагорбами й схилами.



Ранкова ходьба допомагає скинути вагу / Фото Pexels

Вчені також переконані, що ранкові прогулянки поліпшують ясність розуму та допомагають мислити творчо. Тож якщо ви довго обдумуєте якусь ідею чи проблему та все ніяк не можете знайти рішення – спробуйте прогулятися, і тоді нові думки самі прийдуть вам у голову. Нещодавні дослідження також виявили, що літні люди, які часто гуляють, мають кращі когнітивні функції, ніж їхні однолітки, які ведуть переважно сидячий спосіб життя.

Спробувати гуляти варто і людям, які мають проблеми зі сном. Виявилося, що ранкова прогулянка допоможе вам краще заснути ввечері. Також експерименти показали, що люди, які займаються тренуваннями вранці, сплять краще за тих, хто ходить до спортзалу ввечері.