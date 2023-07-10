Чому потрібно мити фрукти: відповідь вас здивує

Майже усі люди знають, що перед вживанням продуктів тваринного походження їх необхідно мити. Проте деякі люди не дотримуються тих самих правил щодо фруктів, а це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Ви могли й не підозрювати, проте щороку через погано помиті фрукти та овочі близько 48 мільйонів людей отримують харчові отруєння. Якщо ви не полоскатимете фрукти перед вживанням, значно підвищуєте ризик захворіти на цілу низку неприємних хвороб.

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Чому потрібно мити фрукти

Існує два головні ризики немитих продуктів: бактеріальне зараження та пестициди. Торік найбільша кількість харчових отруєнь виникла через погано помиті дині, помідори, шпинат та салат. Раніше, 2016 року, через гострий спалах лістеріозу довелося госпіталізувати 19 людей, одна жінка загинула.

Остерігатися варто й пестицидів. Ці хімікати допомагають фермерам виростити більшу кількість продукції, проте вони можуть бути надзвичайно небезпечними для здоров'я. Проте уникнути їх повністю дуже складно: останні дослідження показали, що навіть після миття на 70% фруктів та овочів все ще можна знайти залишки пестицидів.

Зважайте й на забрудення, які можуть спричинити неприємні наслідки для організму. Фрукти та овочі можуть забруднитися ще під час росту, зокрема, через контакт з тваринами чи шкідливі речовини у ґрунті та воді.



Немиті фрукти містять чимало шкідливих пестицидів / Фото Pexels

Та фрукти й овочі можуть стати небезпечними і після збирання. Заразитися плоди можуть навіть у вашій домівці через неправильні умови зберігання. Деякі категорії людей більш вразливі до харчових отруєнь, ніж інші: маленькі діти, вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою.

Як правильно мити фрукти

Попри те, що немиті фрукти можуть бути небезпечними для здоров'я, відмовлятися від цих плодів не варто, адже в них міститься чимало поживних речовин, необхідних для організму. Та для того, щоб убезпечити себе, потрібно дотимуватися певних простих правил.

Перед вживанням продуктів експерти рекомендують:

мити руки до і після приготування їжі;

зрізати усі пошкоджені ділянки плодів;

навіть ті продукти, які ви плануєте чистити, все одно потрібно спершу помити;

мити фрукти потрібно під проточною водою;

сушити фрукти потрібно чистою тканиною чи рушником.

Також зберігати фрукти рекомендують у холодильнику, за температури, що не перевищує 4 градуси за Цельсієм.