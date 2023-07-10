Якщо цього літа ви ще не встигли спробувати шовковицю – поспішіть, поки вона ще продається в магазинах. Ця звичайна на вигляд ягода є одним з найсильніших засобів для підтримки імунітету.

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Чим корисна шовковиця

Шовковиця містить чимало вітамінів, які можуть не тільки зміцнити тіло, але і покращити роботу нервової системи. Її радять вживати людям, які страждають від депресії, стресу та тривоги. Допоможе ця неймовірна ягода і тим, хто потерпає від безсоння – для кращого відпочинку радять з'їдати по жмені шовковиці на ніч.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Додати до свого раціону цей продукт варто й людям, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Окрім того, шовковиця може допомогти скинути кілька кілограмів, проте залишається вкрай поживною.



Шовковицю варто їсти під час схуднення / Фото Pexels

Користь ягоди залежить також від ступеня її дозрівання. Якщо ви з'їсте недостиглі ягоди, вони знімуть симптоми печії. Натомість перестигла шовковиця діє на організм як послаблювальний та сечогінний засіб.

Та попри те, що шовковиця може бути корисною для хворих на гіпертонію та діабет, в неї є ряд протипоказань. Зокрема, уникати її варто людям, які мають алергію, адже вживання ягоди у такому випадку може призвести до нудоти, слабкості та висипів на шкірі.

Їсти радять по 45 грамів цієї ягоди щодня. Якщо додати її до свого харчування, вже за 6 тижнів ви відчуєте позитивні результати. Велика кількість вітамінів С, К та Е забезпечують протипухлинну та антизапальну дію.