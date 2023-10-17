Ось що станеться, якщо довго не пити достатньо води

Вам, певно, вже доводилося чути про важливість вживання великої кількості води, та ви могли й не здогадуватися, що яких серйозних наслідків призведе недостатня її кількість.

Хронічне зневоднення – це набагато серйозніша проблема, ніж ви можете собі уявити. Часто люди не розуміють вадливість вживання достатньої кількості рідини. Про те, що станеться, якщо цього не робити, розповіла експертка зі здоров'я Фіона Каллінгем.

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Що буде, якщо не пити воду

Тіло людини потребує великої кількості рідини з різних причин – зокрема і для того, щоб регулювати внутрішню температуру тіла та змащувати суглоби. Якщо ви відмовитеся від води на короткий термін, це може не призвести до серйозних наслідків, проте тривала відмова від води може нашкодити здоров'я.

Короткостроково, якщо ви не п’єте достатньо води, ви почнете відчувати сильну спрагу, оскільки організм надзвичайно вміло спонукає нас пити, коли нам це необхідно, оскільки це важливо для нашого виживання,

– Енді Блоу, спортивний вчений і засновник Precision Hydration.

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Коли люди мають вільний доступ до води, вони здебільшого обирають ігнорувати спрагу до моменту, коли вона стає критичною. Втім, якщо ви п'єте надто мало води протягом тривалого часу, це може призвести до хронічного зневоднення.



Пити воду дуже важливо / Фото Pexels​

Тож якщо протягом тривалого часу ви відчуваєте закрепи, сухість шкіри, м'язову слабкість та головні болі, це може означати, що ви страждаєте від зневоднення.

Ось ще деякі симптоми, які свідчать про недостатнє вживання води:

сеча з сильним запахом;

запаморочення;

відчуття втоми;

сухість у роті та на язику;

запалі очі.

Втім, не існує універсального правила щодо того, скільки води ви маєте пити на день, тож важливо прислухатися до свого тіла у цьому питанні. Втім, існують загальні рекомендації щодо кількості рідини, яку потрібно пити на день, тож намагайтеся вживати від шести до восьми склянок на день.