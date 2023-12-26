Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви пропускаєте сніданок

Вам вже точно доводилося чути про те, що сніданок – це дуже важлива частина вашого раціону. Та що ж насправді трапляється з вашим тілом, коли ви вирішуєте відмовитися від сніданку?

В дитинстві батьки точно говорили вам, що сніданок – це найважливіша частина дня. Та дослідження показують, що насправді вони могли бути праві протягом всього цього часу. Експертка Саманта Бош розповіла про те, чому саме потрібно снідати кожного дня.

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Рівень цукру в крові знизиться

Якщо ви не будете споживати достатню кількість поживних речовин зі здорового збалансованого сніданку, рівень цукру в крові може знизитися, і ви будете почувати себе досить втомленими, дратівливими та не зможете зосередитися.

Згідно з одним дослідженням 2019 року, у тих людей, які пропускали сніданок, згодом підвищувався рівень цукру і вони могли гірше його контролювати.

Вам може бути важко зосередитися

Сніданок має забезпечити для вас необхідні поживні речовини, які дадуть вашому мозку можливість зосереджено працювати. Пропуск цього основного харчування може призвести до серйозних труднощів з концентрацією.

Тож якщо ви будете систематично пропускати сніданок, скоріш за все, ви матимете гірші когнітивні показники протягом дня, ніж ті, що вживали його.

Ваш метаболізм буде повільнішим

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Пропуск сніданку тоді, коли ваше тіло вже звикло отримувати калорії вранці, може негативно вплинути на ваш метаболізм. З часом ваше тіло пристосується і зменшить швидкість метаболізму, а це зрештою призведе до збільшення ваги.

Тож для того, щоб потурбуватися про свій метаболізм, вам потрібно регулярно та збалансовано харчуватися кожного дня та не пропускати жодний прийом їжі.



Метаболізм може сповільнитися через відсутність сніданку / Фото Pexels

Ваші сигнали голоду можуть зіпсуватися

Спочатку ви можете свідомо відмовитися від прийому їжі вранці, проте згодом вдень ви відчуватимете сильну тягу до їжі, яка може призвести до переїдання. І в результаті ви зможете відчути серйозні складнощі з дотриманням збалансованого раціону.